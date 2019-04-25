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Ученые обнаружили в Андах окаменелого краба-«химеру» мелового периода

Группа палеонтологов из Мексики, США и Канады обнаружила в Андах окаменелого краба-«химеру», обитавшего в Мировом океане около 95 млн лет назад. Ископаемое имело огромные шаровидные глаза, раковину, большие когти и лопастевидные конечности, информирует Science Advances.

Ученые обнаружили в Андах окаменелого краба-«химеру» мелового периода

Специалисты провели исследование во главе с сотрудником Йельского университета Ксавье Люком, чтобы узнать, что представляли из себя членистоногие, обитавшие на территории современной Канады и Соединенных Штатов 90 млн лет тому назад. Найденный палеонтологами новый вид назвали Callichimaera perplexa, что в переводе означает «загадочная красивая химера». Краб оказался самым ранним представителем плавающих членистоногих периода исчезновения морских скорпионов 250 млн лет назад.

Эксперты нашли больше 70 фрагментов этого вида и сотни образцов других представителей ракообразных. Размеры находок не превышали размеров обычной монеты, но отлично сохранились, что позволило ученым узнать, как выглядело древнее существо. Форма Callichimaera perplexa является абсолютно нетипичной для современных его сородичей. По мнению Ксавье Люка, ископаемый краб – странное и уникальное животное, которого можно назвать утконосом по сравнению с другими членистоногими.

Новое открытие дает ученым возможность пересмотреть имеющиеся представления о развитии крабов. Исследователи сделали вывод: новые формы способны эволюционировать и совершенно менять свой вид со временем.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:05

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