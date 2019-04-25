В Китае погибли 11 человек в результате поломки лифта





В северо-восточной провинции Хэбэй в Китае погибли 11 рабочих. Случай произошел на строительной площадке одной из местных компаний. Также стало известно, что еще 2 человека получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в срочном порядке. Данный инцидент произошел 25 апреля в 8:00 утра по местному времени.Что именно привело подъемник в негодность - пока неизвестно. Сообщается, что на месте происшествия работают местные правоохранительные органы, спасательная группа и работники скорой помощи.