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В Китае погибли 11 человек в результате поломки лифта

На одной из китайских строительных площадок погибли 11 человек в результате поломки лифта. Также стало известно, что 2-е рабочих получили травмы различной степени тяжести.

В Китае погибли 11 человек в результате поломки лифта

В северо-восточной провинции Хэбэй в Китае погибли 11 рабочих. Случай произошел на строительной площадке одной из местных компаний. Также стало известно, что еще 2 человека получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в срочном порядке. Данный инцидент произошел 25 апреля в 8:00 утра по местному времени.

Что именно привело подъемник в негодность - пока неизвестно. Сообщается, что на месте происшествия работают местные правоохранительные органы, спасательная группа и работники скорой помощи.



 
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Происшествия
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:12

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