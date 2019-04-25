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Врачи рассказали, на каком боку полезно спать для здоровья

Врачи смогли выяснить на каком боку человеку лучше и полезнее спать для здоровья. От правильного положения во время отдыха зависит работа многих внутренних органов, рассказали эксперты.

Врачи рассказали, на каком боку полезно спать для здоровья

За долгие годы практики медикам неоднократно приходилось изучать всевозможные позы, принимающие индивидом во время сна. Специалисты только недавно выяснили, что наиболее благотворно на организм влияет отдых на левом боку. Такая привычка позволяет не только быстрее восстановить силы, но и облегчает работу сердечно-сосудистой системы, ЖКТ и других органов.

Согласно последним исследованиям, предпочитая сон именно на левом боку человек снимает часть напряжения с сердца. Медики советуют принять эту позу и тем, кого беспокоит изжога после употребления еды. Спустя семь-десять минут жжение и дискомфорт проходят.

Сон на левой стороне не только полезный, но и более качественный. По мнению ученых из Хертвортшира (Великобритания), отдых в такой позе способен увеличивать энергию, способствовать хорошему настроению и позволяет весь день оставаться более спокойным.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:03

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