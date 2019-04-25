Елена Яковлева призналась в многочисленных пластических операциях





Накануне звезда сериалов стала участницей шоу Вячеслава Манучарова «Эмпатия Манучи». Ведущему Яковлева поведала об изменениях в своей жизни: о возвращении в театр «Современник», о непростых взаимоотношениях с сыном и о противостоянии со старением.Артистка посетовала, что из-за жёсткого графика съёмок ей не удаётся вовремя делать уколы молодости. Также Яковлева отметила, невозможно остановить процесс старения только уколами, поэтому была вынуждена обратиться за помощью к пластическому хирургу. Таким образом, она решила помочь не только себе, но и операторам, ведь для съёмок крупного плана необходима идеальная внешность.Призналась Елена Яковлева и в том, что хочет похудеть. Это необходимо для экрана. В то же время актриса переживает, что после этого кожа на лице обвиснет и ей снова придётся прибегнуть к пластическим операциям. В конце беседы она отметила, что сын – главный человек в её жизни и у них скоро всё будет хорошо