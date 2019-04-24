Эммануил Виторган рассказал о последней встрече с Ириной Цывиной

Знаменитость в интервью для «Собеседника» уточнил, что встретился с коллегой за неделю до ее смерти. Виторган давно знаком с вдовой Евгения Евстигнеева, они поддерживали приятельские отношения, часто проводили время за душевными беседами. Уход из жизни Цывиной для актера, как и для других ее коллег, стал шоком. Незадолго до трагедии звезда «Кадетства» приходила к Виторгану и его супруге Ирине Млодик в клуб. Знаменитость пребывала в хорошем расположении духа, от нее не слышали жалоб на здоровье.79-летний актер сочувствует родственникам Цывиной, потерявшим родного человека. За последний год смерть забрала многих талантливых людей. Каждую потерю, признается Витогран, он переносит очень тяжело. Звезда призвал людей беречь друг друга и никогда не делать преждевременных выводов и никого не осуждать, чтобы потом не пришлось сожалеть.