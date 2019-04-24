АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Ограниченная во времени еда у мужчин позволяет регулировать уровень глюкозы в крови
EUR 71.75 USD 63.79
Курс валют на 24.04.2019

Эммануил Виторган рассказал о последней встрече с Ириной Цывиной

Эммануил Виторган рассказал о встрече с Ириной Цывиной, скончавшейся во сне на 56-м году жизни. Актриса нормально себя чувствовала и не жаловалась на проблемы со здоровьем.
Эммануил Виторган рассказал о последней встрече с Ириной Цывиной

Знаменитость в интервью для «Собеседника» уточнил, что встретился с коллегой за неделю до ее смерти. Виторган давно знаком с вдовой Евгения Евстигнеева, они поддерживали приятельские отношения, часто проводили время за душевными беседами. Уход из жизни Цывиной для актера, как и для других ее коллег, стал шоком. Незадолго до трагедии звезда «Кадетства» приходила к Виторгану и его супруге Ирине Млодик в клуб. Знаменитость пребывала в хорошем расположении духа, от нее не слышали жалоб на здоровье.

79-летний актер сочувствует родственникам Цывиной, потерявшим родного человека. За последний год смерть забрала многих талантливых людей. Каждую потерю, признается Витогран, он переносит очень тяжело. Звезда призвал людей беречь друг друга и никогда не делать преждевременных выводов и никого не осуждать, чтобы потом не пришлось сожалеть.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 21:05

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эммануил Виторган рассказал о последней
Милена Безбородова нашла косметику,
Ольга Бузова не видит искренности в
Оксана Ряска опубликовала
Олимпийская чемпионка Алёна Савченко
В Нижнекамске в ДТП с легковым авто
Новенькая участница «Дома-2» Катя
Солистка группы Reflex Ирина Нельсон
Представлен смартфон Vivo Y17 с
Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко
Рэпер Тимати посвятил клип погибшему в
Обнаженное селфи звезды «Дома-2» Вики
Максим Галкин спародировал Дмитрия
Названы вероятные причины поломок
«Дом-2»: Анна Брянская выбила дверь на
Эксперты назвали не требующие особых
В новом обновлении World of Warships
Проблемы в семье Ксении Бородиной
Ученые: Полярное сияние воздействует на
Ксения Бородина пристыдила Илью
Эксперт рассказал о преимуществах
Могила Юлии Началовой на Троекуровском
Диетологи рассказали о негативных
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь заплатила
Мать Виктории Романец удивила Сеть
Юлия Савичева выступила за отмену лайков
Замминистра сельского хозяйства Дмитрий
Виктория Боня назвала себя богатой, но
В России отзывают кроссоверы Nissan
Майя Донцова укусила Лешу Купина за
Просмотреть все новости