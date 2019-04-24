Проблемы в семье Ксении Бородиной начали отражаться на ее отношении к детям

Не так давно в Сети разгорелся громкий скандал, который продолжают обсуждать по сегодняшний день. Напомним, что после недавнего выпуска телешоу «Осторожно, Собчак!», главным героем которого стал Сергей Светлаков, муж Бородиной опубликовал в личном микроблоге гневный пост, посвященный комику.Несмотря на то, что публикацию Омаров скоропостижно поспешил удалить, фолловеры убеждены, что сделал это бизнесмен только потому, что так ему «приказала» Бородина, которая переживает, чтобы эта история не отразилась на ее карьере.Так как Ксения является активным пользователем Сети, на днях она опубликовала у себя на странице в Instagram серию видеороликов, на которых отчитывает младшую дочь Теону. Нужно сказать, что отношение Бородиной к наследнице очень удивило ее подписчиков, ведь ведущая «Дома-2» никогда не повышала голос на девочку.По мнению читателей, всему виной проблемы в семье Бородиной и Омарова, с которыми Ксении с трудом удается справляться. Именно из-за эмоционального напряжения телезнаменитость начала срываться на своих детях, уверены поклонники звезды.К слову, не всех пользователей насторожили ролики Бородиной. Некоторым видео показались смешными.