Ольга Рапунцель стала главной героиней шоу «Спаси свою любовь»





Не так давно на проекте «Дом-2» появилось отдельное от Поляны и Острова любви шоу под названием «Спаси свою любовь». Несмотря на то, что нововведение транслируется на экранах зрителей совсем мало, многие уже поняли, что именно Ольга Рапунцель стала его главной героиней. Некоторые фолловеры даже предположили, что продюсеры изменили привычный формат проекта ради супругов Дмитренко, которые в последнее время стали лишь раздражать публику.Чтобы семейной паре не было скучно в отдельном доме, считают фанаты, редакторы приняли решение заселить с ними ещё несколько пар участников, которые уже давно демонстрируют прочный союз.