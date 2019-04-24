Ольга Рапунцель стала главной героиней шоу «Спаси свою любовь»
Скандальная участница телестройки «Дом-2» Ольга Рапунцель стала главной героиней нового шоу «Спаси свою любовь». Фанаты полагают, что новый формат проекта появился исключительно ради того, чтобы семья Дмитренко могла продолжать приносить рейтинги, не напрягая при этом зрителей.
Не так давно на проекте «Дом-2» появилось отдельное от Поляны и Острова любви шоу под названием «Спаси свою любовь». Несмотря на то, что нововведение транслируется на экранах зрителей совсем мало, многие уже поняли, что именно Ольга Рапунцель стала его главной героиней. Некоторые фолловеры даже предположили, что продюсеры изменили привычный формат проекта ради супругов Дмитренко, которые в последнее время стали лишь раздражать публику.
Чтобы семейной паре не было скучно в отдельном доме, считают фанаты, редакторы приняли решение заселить с ними ещё несколько пар участников, которые уже давно демонстрируют прочный союз.
Не так давно на проекте «Дом-2» появилось отдельное от Поляны и Острова любви шоу под названием «Спаси свою любовь». Несмотря на то, что нововведение транслируется на экранах зрителей совсем мало, многие уже поняли, что именно Ольга Рапунцель стала его главной героиней. Некоторые фолловеры даже предположили, что продюсеры изменили привычный формат проекта ради супругов Дмитренко, которые в последнее время стали лишь раздражать публику.
Чтобы семейной паре не было скучно в отдельном доме, считают фанаты, редакторы приняли решение заселить с ними ещё несколько пар участников, которые уже давно демонстрируют прочный союз.