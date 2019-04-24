В Сети поговаривают, что Ольга Бузова давно «тайно вышла замуж», но скрывает это, чтобы остаться популярной





Ни для кого не является секретом, что свою широкую популярность новоявленная российская исполнительница Ольга Бузова получила после развода с полузащитником футбольного клуба «Локомотив» Дмитрием Тарасовым. Отметим, что шумиха вокруг этого события не утихает по сегодняшний день.Тогда в 2016 году многим было жаль Бузову, ведь стало известно, что Тарасов не только изменил ей, но и выгнал ее с загородного особняка, который они вместе строили. Даже в первой своей песне артистка рассказывает о том, что старается привыкнуть к той боли, которую причинил ей спортсмен.По мнению пользователей Сети, Бузова, увидев, как слушатель принял ее хит «Привыкаю», решила воспользоваться этим и до сих пор практически в каждой своей песне поет о боли и поиске того «единственного».Впрочем, в последнее время Ольга довольно часто намекает на то, что счастлива и делает ее счастливой «особенный человек». Подобные признания вызвали у читателей ряд вопросов. Фолловеры не понимают, почему Бузова не спешит афишировать свою личную жизнь.К слову, ответили на этот вопрос подписчики певицы, которые убеждены в том, что Ольга на самом деле уже давно «тайно вышла замуж», просто скрывает это, чтобы не потерять свою популярность.