АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Ограниченная во времени еда у мужчин позволяет регулировать уровень глюкозы в крови
EUR 71.75 USD 63.79
Курс валют на 24.04.2019

В Сети поговаривают, что Ольга Бузова давно «тайно вышла замуж», но скрывает это, чтобы остаться популярной

Интернет-пользователи считают, что Ольга Бузова «тайно вышла замуж». По мнению фолловеров, поющая телеведущая реалити-шоу «Дом-2» сыграла свадьбу давным-давно, но скрывает это от поклонников, чтобы не потерять «хайповую» известность.
В Сети поговаривают, что Ольга Бузова давно «тайно вышла замуж», но скрывает это, чтобы остаться популярной

Ни для кого не является секретом, что свою широкую популярность новоявленная российская исполнительница Ольга Бузова получила после развода с полузащитником футбольного клуба «Локомотив» Дмитрием Тарасовым. Отметим, что шумиха вокруг этого события не утихает по сегодняшний день.

Тогда в 2016 году многим было жаль Бузову, ведь стало известно, что Тарасов не только изменил ей, но и выгнал ее с загородного особняка, который они вместе строили. Даже в первой своей песне артистка рассказывает о том, что старается привыкнуть к той боли, которую причинил ей спортсмен.

По мнению пользователей Сети, Бузова, увидев, как слушатель принял ее хит «Привыкаю», решила воспользоваться этим и до сих пор практически в каждой своей песне поет о боли и поиске того «единственного».
В Сети поговаривают, что Ольга Бузова давно «тайно вышла замуж», но скрывает это, чтобы остаться популярной

Впрочем, в последнее время Ольга довольно часто намекает на то, что счастлива и делает ее счастливой «особенный человек». Подобные признания вызвали у читателей ряд вопросов. Фолловеры не понимают, почему Бузова не спешит афишировать свою личную жизнь.

К слову, ответили на этот вопрос подписчики певицы, которые убеждены в том, что Ольга на самом деле уже давно «тайно вышла замуж», просто скрывает это, чтобы не потерять свою популярность.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:23

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Проблемы в семье Ксении Бородиной
Ученые: Полярное сияние воздействует на
Ксения Бородина пристыдила Илью
Эксперт рассказал о преимуществах
Могила Юлии Началовой на Троекуровском
Диетологи рассказали о негативных
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь заплатила
Мать Виктории Романец удивила Сеть
Юлия Савичева выступила за отмену лайков
Замминистра сельского хозяйства Дмитрий
Виктория Боня назвала себя богатой, но
В России отзывают кроссоверы Nissan
Майя Донцова укусила Лешу Купина за
Ольга Рапунцель стала главной героиней
Ученые: Ограниченная во времени еда у
Renault объявил о начале продаж
В Сети поговаривают, что Ольга Бузова
Исааку Калине зададут вопросы после
В Омске мальчик проткнул живот,
В Роскачестве объяснили, как испечь
Анна Семенович рассказала о первом дне
Два года без мяса и фруктов: чем
В Республике Хакассия в ДТП погиб
Эксперты показали на видео, как может
Молодая жена Александра Цекало
Ученые назвали 5 ключей к счастью и
К выходным в Москве ожидаются ливни
Сергей Лазарев назвал улыбку лучшим
Российские ученые назвали частые запоры
Граждане России не будут терять
Просмотреть все новости