В Омске мальчик проткнул живот, перелезая через забор





Согласно опубликованной информации, мальчик намеревался перелезть через забор на территории школы, однако травмировался. Очевидцы вызвали к месту ЧП медиков и спасателей, последним пришлось воспользоваться болгаркой, чтобы помочь пострадавшему. Сообщается о тяжелом состоянии школьника на момент ЧП из-за травмы штырем, который прошел насквозь, травмировав брюшную полость.О состоянии здоровья пострадавшего в настоящий момент информации нет. Обстоятельства выясняются.