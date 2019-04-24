В Омске мальчик проткнул живот, перелезая через забор
В Омске мальчик проткнул живот железным штырем, перелезая через забор. Об этом сообщают местные издания, ссылаясь на сведения источника в силовых структурах.
Согласно опубликованной информации, мальчик намеревался перелезть через забор на территории школы, однако травмировался. Очевидцы вызвали к месту ЧП медиков и спасателей, последним пришлось воспользоваться болгаркой, чтобы помочь пострадавшему. Сообщается о тяжелом состоянии школьника на момент ЧП из-за травмы штырем, который прошел насквозь, травмировав брюшную полость.
О состоянии здоровья пострадавшего в настоящий момент информации нет. Обстоятельства выясняются.
Согласно опубликованной информации, мальчик намеревался перелезть через забор на территории школы, однако травмировался. Очевидцы вызвали к месту ЧП медиков и спасателей, последним пришлось воспользоваться болгаркой, чтобы помочь пострадавшему. Сообщается о тяжелом состоянии школьника на момент ЧП из-за травмы штырем, который прошел насквозь, травмировав брюшную полость.
О состоянии здоровья пострадавшего в настоящий момент информации нет. Обстоятельства выясняются.
Происшествия
Добавил: Гаркуша Наталья Сегодня, 15:00