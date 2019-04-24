АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Приложение Sea Hero Quest помогает определить риски развития болезни Альцгеймера
EUR 71.75 USD 63.79
Курс валют на 24.04.2019

Приложение Sea Hero Quest помогает определить риски развития болезни Альцгеймера

Британские специалисты предложили новый способ обнаружения у людей рисков развития болезни Альцгеймера. Выявлять предрасположенность к расстройству можно по специальному мобильному приложению Sea Hero Quest, определяющему способность человека в пространственной навигации.
Приложение Sea Hero Quest помогает определить риски развития болезни Альцгеймера

Авторами разработки стали специалисты Deutsche Telekom, исследовательского центра Alzheimer's и ряда британских университетов. Приложение Sea Hero Quest уже загрузили более 4,3 млн интернет-пользователей. Суть игры заключается в том, что игроки должны путешествовать по океанам и островам, преодолевая препятствия. Ученым удалось перевести каждые 0,5 секунд их стараний в научные данные.

Как показывает исследование, описанное в издании PNAS, люди генетически подвержены риску развития болезни Альцгеймера. Эксперты опасаются, что к 2050 году деменция затронет около 135 млн человек во всем мире. Изучив данные игроков из самой уязвимой группы, куда относятся люди в возрасте 50-75 лет, ученые выявили у каждого четвертого из них наличие гена APOE4. Его носители хуже справляются с задачами пространственной навигации.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука / Авторские новости
Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:31

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Российские ученые назвали частые запоры
Граждане России не будут терять
Счастливый брак назвали залогом
Для съемок клипа «Потанцуй» беременная
Ученые заявили, что микробы играют
Бритни Спирс замечена во время
Компания Xiaomi работает над созданием
Яна Рудковская никогда не любила
Специалисты назвали главные причины для
Эксперты назвали ТОП-10 наиболее
Приложение Sea Hero Quest помогает
Жасмин решила подстричь своего младшего
В Удмуртии в ДТП с тягачом погиб
Учёные разработали кардиостимулятор без
«Пора бы уже сделать воду Собчак»:
Владимир Путин подписал закон об
«Время летит!»: Сергей Безруков
Asus анонсировала недорогие игровые
Марину Африкантову считают
Toyota готовит к дебюту облегченную
«Дом-2»: От Натальи Шароновой отказался
Вадим Галыгин станет отцом в третий раз
Компания Renault презентовала
Альбина Джанабаева рассказала о любви и
Ольга Бузова сообщила о возвращении на
Ученые обнаружили новый метод борьбы с
«К замужеству готова!»: Ольга Орлова
Мэйси Уильямс рассказала о постельной
«Вертолеты России» занялись созданием
Новое исследование по болезни
Просмотреть все новости