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Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП

Президент РФ Владимир Путин подписал новый закон, который ужесточает ответственность за бегство с места дорожно-транспортного происшествия. Данный нормативный акт в соответствии с законом был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП

Теперь лицо, скрывшееся с места ДТП, в котором были пострадавшие, понесет ответственность в виде принудительных робот до трех лет или лишения свободы до четырех лет. Если во время происшествия погиб человек, то лицу, которое сбежало с места событий, грозит до семи лет лишения свободы. В случае гибели нескольких человек срок заключения будет увеличен до девяти лет лишения свободы.

Эти меры направлены в первую очередь на обеспечение объективного расследования всех дорожно-транспортных происшествий. Из-за отсутствия серьезного наказания ряд недобросовестных участников ДТП скрывается с места происшествия, что затрудняет выяснение обстоятельств ДТП. Изменения в действующем законодательстве будут побуждать всех участников дорожного движения к правомерным действиям, что позитивно скажется на общей обстановке на дорогах. Также такие нововведения имею превентивные меры, которые способствуют уменьшению количества аварий, поскольку ужесточение ответственности за нарушение закона заставит задуматься каждого водителя над своими действиями.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:10

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