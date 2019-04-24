«К замужеству готова!»: Ольга Орлова отметила в себе самое важное для брака качество
Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова заявила, что готова к замужеству. По словам экс-солистки коллектива «Блестящие», она знает, каким качеством должна обладать женщина, чтобы ее брак был счастливым.
Не секрет, что Орлова является не только успешной исполнительницей и востребованной телеведущей, но известной любительницей четвероногих друзей. При этом личная жизнь у знаменитости до сих пор не сложилась. Почти 15 лет назад она рассталась со своим супругом и отцом единственного наследника Александром Кармановым, после чего по-прежнему остается одна.
На сегодняшний день всю свою любовь Ольга отдает не только сыну и телезрителям, но и любимым собакам. Считанные часы назад Орлова опубликовала у себя на странице в Instagram новый видеоролик, на котором она запечатлена в компании своего пса.
Под роликом телезнаменитость оставила небольшой пост, в котором отметила, что у нее имеется очень большой запас терпения, а это, как известно, очень важно в семейной жизни. По словам Ольги, пересмотрев эту запись, она поняла, что целиком и полностью готова к замужеству.
Нужно сказать, что подписчики российской звезды в очередной раз поспешили похвалить свою любимицу за любовь и заботу, которую она проявляет к животным. Известно, что Орлова не единожды подбирала на улице бездомных собак, которых отпаивала, откармливала, а также лечила, после чего отдавала в хорошие руки.
Не секрет, что Орлова является не только успешной исполнительницей и востребованной телеведущей, но известной любительницей четвероногих друзей. При этом личная жизнь у знаменитости до сих пор не сложилась. Почти 15 лет назад она рассталась со своим супругом и отцом единственного наследника Александром Кармановым, после чего по-прежнему остается одна.
На сегодняшний день всю свою любовь Ольга отдает не только сыну и телезрителям, но и любимым собакам. Считанные часы назад Орлова опубликовала у себя на странице в Instagram новый видеоролик, на котором она запечатлена в компании своего пса.
Под роликом телезнаменитость оставила небольшой пост, в котором отметила, что у нее имеется очень большой запас терпения, а это, как известно, очень важно в семейной жизни. По словам Ольги, пересмотрев эту запись, она поняла, что целиком и полностью готова к замужеству.
«Я полностью готова к замужеству!» - подчеркнула Орлова в свежем блоге.
Нужно сказать, что подписчики российской звезды в очередной раз поспешили похвалить свою любимицу за любовь и заботу, которую она проявляет к животным. Известно, что Орлова не единожды подбирала на улице бездомных собак, которых отпаивала, откармливала, а также лечила, после чего отдавала в хорошие руки.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:02