Жасмин решила подстричь своего младшего сына в день его рождения

Последние восемь лет Жасмин перебывает в браке с Иланом Шором. У них двое совместных детей: дочь Маргарита и сын Мирон. Также у Жасмин есть сын от предыдущих отношений — Михаил. Звезда живёт в роскоши и ни в чем себе не отказывает, любит общаться с известными людьми и интересно проводить время.В этом году младшему сыну исполнится три года. В преддверии этого праздника певица опубликовала пост в своем аккаунте Instagram, в котором раскрыла один секрет. Она соблюдала определенную традицию, которая не позволяла обрезать волосы до трехлетия ребенка. Ранее её неоднократно критиковали за то, что она делает Мирона похожим на девочку. Однако теперь понятно, что было причиной такого решения. Звезда планирует подстричь ребенка после дня рождения, но до этого времени хочет сделать как можно больше фото с его кудрявыми волосами.