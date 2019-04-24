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Ученые обнаружили новый метод борьбы с лейкемией

Таиландские ученые применили инновационный метод борьбы с лейкемией. В процессе лечения вместо лучевой и химиотерапии применили собственную иммунную систему пациента.
Ученые обнаружили новый метод борьбы с лейкемией

Специалисты считают, что метод, опробованный ими, станет прорывом в лечении раковых заболеваний крови. Ученые проводили эксперимент на пяти больных с диагнозом «острый миелоидный лейкоз». Им проводилась иммунотерапия по новому методу. Иммунологи выделили достаточное количество специальных клеток и использовали их для борьбы с лейкозом.

Обычно процент подобных клеток в организме слишком низок для борьбы с онкологическим заболеванием. Ученым удалось увеличить их количество до оптимального, чтобы организм смог сам справиться с болезнью. Отмечается, что этот способ лечения менее эффективен для борьбы с раковыми опухолями.

По словам ученых этот метод открывает новые возможности для лечения больных раком в Таиланде, где процент смертности от онкологических заболеваний очень высок.



 
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Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 11:06

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