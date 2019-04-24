Ученые обнаружили новый метод борьбы с лейкемией
Таиландские ученые применили инновационный метод борьбы с лейкемией. В процессе лечения вместо лучевой и химиотерапии применили собственную иммунную систему пациента.
Специалисты считают, что метод, опробованный ими, станет прорывом в лечении раковых заболеваний крови. Ученые проводили эксперимент на пяти больных с диагнозом «острый миелоидный лейкоз». Им проводилась иммунотерапия по новому методу. Иммунологи выделили достаточное количество специальных клеток и использовали их для борьбы с лейкозом.
Обычно процент подобных клеток в организме слишком низок для борьбы с онкологическим заболеванием. Ученым удалось увеличить их количество до оптимального, чтобы организм смог сам справиться с болезнью. Отмечается, что этот способ лечения менее эффективен для борьбы с раковыми опухолями.
По словам ученых этот метод открывает новые возможности для лечения больных раком в Таиланде, где процент смертности от онкологических заболеваний очень высок.
Специалисты считают, что метод, опробованный ими, станет прорывом в лечении раковых заболеваний крови. Ученые проводили эксперимент на пяти больных с диагнозом «острый миелоидный лейкоз». Им проводилась иммунотерапия по новому методу. Иммунологи выделили достаточное количество специальных клеток и использовали их для борьбы с лейкозом.
Обычно процент подобных клеток в организме слишком низок для борьбы с онкологическим заболеванием. Ученым удалось увеличить их количество до оптимального, чтобы организм смог сам справиться с болезнью. Отмечается, что этот способ лечения менее эффективен для борьбы с раковыми опухолями.
По словам ученых этот метод открывает новые возможности для лечения больных раком в Таиланде, где процент смертности от онкологических заболеваний очень высок.
Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 11:06