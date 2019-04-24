Альбина Джанабаева рассказала о любви и ревности в своем браке





Альбину Джанабаеву до сих пор называют разлучницей, подозревая, что именно из-за нее разрушился брак Меладзе с его бывшей женой Ириной. Поводом для слухов подобного рода является тот факт, что их сын Константин родился, когда артист еще состоял в другом браке. Но Джанабаева старается не обращать на это внимания, поскольку сейчас в их семье все строится на доверии. «Я думаю, конечно, в той или иной степени ревность всем присуща. Если есть любовь, то есть разные сопутствующие, и ревность в том числе», - рассуждает певица.Звезда отмечает также, что прикладывает большие усилия для поддержания атмосферы любви и взаимопонимания между всеми членами семьи. Она считает, что не только муж нуждается в этом, но и дети.