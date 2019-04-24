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ВМС США разрабатывают правила для информирования об НЛО

Военно-морские силы США разрабатывают ряд правил для правильного информирования об НЛО. Новые указания необходимы для упорядочивания процесса официальной регистрации подобных инцидентов и их дальнейшего изучения.

ВМС США разрабатывают правила для информирования об НЛО

ВМС США заявили, что за последние несколько лет поступали сообщения о несанкционированных и неопознанных самолетах, заходивших на подконтрольные военнослужащим полигоны. На данный момент, каждый отчет тщательно изучается. Сообщается, что флот США получит ряд правил, в которых будет детально указано, какие действия совершат военные в случае вторжения НЛО. В заявлении говорится, что необходимый инструктаж прошли все должностные лица, которые работают в разведке, а также летчики.

Вооруженные силы США исследовали случаи вторжения НЛО и раньше. Ими был создан проект «Синяя книга», который содержит свидетельства о существовании инопланетян, собранные в период с 1947 по 1969 годы. Также в заявлении говорится о том, что подобные наблюдения не представляют угрозы для национальной безопасности.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 09:44

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