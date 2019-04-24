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Meizu презентовала конкурента AirPods 2 - беспроводные наушники POP2

Компания Meizu презентовала беспроводные наушники POP2. Устройство можно купить за 60 долларов. Новинка собирается конкурировать с AirPods 2.
Meizu презентовала конкурента AirPods 2 - беспроводные наушники POP2

На специальном мероприятии в Китае Meizu устроила презентацию своего нового продукта – беспроводных наушников POP2. Гаджет сразу же записали в конкуренты к AirPods 2.

Что касается технических характеристик POP2, то заявлена поддержка технологии Bluetooth 5.0, что увеличило скорость сопряжения в половину, показатель стабильности соединения увеличился на 80%, а также пвозросло время использования – более чем в 2 раза. При полностью заряженном аккумуляторе наушники разрядятся через 8 часов, а если учитывать то, что их можно «запитать» с помощью чехла, то устройство «сядет» только через сутки.

Новинка оснащена системой интеллектуального шумоподавления. Девайсом можно управлять нажатием одной кнопки. Для наилучшей передачи звука в наушники установили графеновую диафрагму. Вес новинки всего 5,4 грамма. Степень защиты от влаги – IPX5.

Приобрести наушники в Китае можно со вчерашнего вечера. Цена за это устройство – 60 долларов.



 
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Технологии
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 09:36

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