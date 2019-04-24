Николь Кидман снялась в откровенной фотосессии для глянца со стрижкой «под мальчика»
Одна из самых успешных актрис Голливуда Николь Кидман недавно снялась в откровенной фотосессии для майского выпуска глянца Vanity Fair. Знаменитость предстала в совсем неожиданных образах, в том числе и со стрижкой «под мальчика».
Несмотря на возраст, Николь Кидман активно снимается в кино, получая престижные премии, а также принимает участие в различных проектах. В личном аккаунте звезды «Мулен Руж» в Instagram появилось несколько кадров с новой фотосъемки для популярного издания. На первом фото актриса запечатлена в платье с глубоким декольте и длинными мокрыми волосами.
На следующих страницах издания Кидман можно увидеть в очень сексуальных и раскрепощенных образах. На одном из снимков артистка позирует в колготках в сеточку и черном лифе, а на некоторых знаменитость и вовсе запечатлена без бюстгальтера с наброшенными на плечи нарядами и с короткой стрижкой.
Поклонники высоко оценили яркие образы любимой актрисы, оставляя восхищенные комплименты в комментариях. Всего за несколько часов публикация Николь Кидман получила более 170 000 отметок «Нравится».
Несмотря на возраст, Николь Кидман активно снимается в кино, получая престижные премии, а также принимает участие в различных проектах. В личном аккаунте звезды «Мулен Руж» в Instagram появилось несколько кадров с новой фотосъемки для популярного издания. На первом фото актриса запечатлена в платье с глубоким декольте и длинными мокрыми волосами.
На следующих страницах издания Кидман можно увидеть в очень сексуальных и раскрепощенных образах. На одном из снимков артистка позирует в колготках в сеточку и черном лифе, а на некоторых знаменитость и вовсе запечатлена без бюстгальтера с наброшенными на плечи нарядами и с короткой стрижкой.
Поклонники высоко оценили яркие образы любимой актрисы, оставляя восхищенные комплименты в комментариях. Всего за несколько часов публикация Николь Кидман получила более 170 000 отметок «Нравится».
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 09:28