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Роман Капаклы не смог закрыть рот Александре Черно во время ссоры

Недавно на кухне проекта "Дом-2" Между Александрой Черно и Романом Капаклы разгорелся скандал. Участники долго кричали друг на друга, однако успокоить пышнотелую звезду молодому человеку так и не удалось.
Роман Капаклы не смог закрыть рот Александре Черно во время ссоры

Александра Черно давно прославилась как одна из самых скандальных участниц реалити-шоу "Дом-2". Девушка то и дело конфликтует с коллегами, пытаясь доказать свою правоту. Такая же ситуация случилась недавно на кухне, где произошел скандал между женой Иосифа Оганесяна и Романом Капаклы.

Стоит отметить, что перекричать или успокоить скандальную даму молодому человеку не удалось, а закончилось все вызовом на проект руководства, только так Александре Черно смогли наконец-таки закрыть рот. Коллеги звезды написали для нее список требований, среди которых желание, чтобы жена Иосифа Оганесяна перестала ругаться матом и придерживалась правил общежития, в которые входит уборка за собой после обеда.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 21:15

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