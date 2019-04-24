Люди не проявляют сострадания к окружающим из-за нехватки времени и сил





Исследования показали, что основная масса опрошенных специально избегает всяческого проявления сочувствия к окружающим, поскольку это требует затрат времени и сил для дальнейшего участия в их судьбах. Люди предпочитают тратить энергию на себя и свои интересы. Этим и объясняется эгоистичность и обособленность современного человека.Предположения учёных сводятся к тому, что эмпатия передаётся на генетическом уровне. Однако многое зависит от самого человека и его отношения к близким.В ходе более ранних исследований были обнаружены зеркальные нейроны – клетки головного мозга, которые обеспечивают повторение синапсической активности других людей. Таким образом, эти клетки помогают понимать чувства окружающих.