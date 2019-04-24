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Люди не проявляют сострадания к окружающим из-за нехватки времени и сил

Учёные Пенсильванского университета заявили, что люди не проявляют чувство сострадания к окружающим из-за нехватки времени и сил. 65% опрошенных не хотят помогать и вникать в проблемы других людей. Они предпочитают тратить силы на себя.
Люди не проявляют сострадания к окружающим из-за нехватки времени и сил

Исследования показали, что основная масса опрошенных специально избегает всяческого проявления сочувствия к окружающим, поскольку это требует затрат времени и сил для дальнейшего участия в их судьбах. Люди предпочитают тратить энергию на себя и свои интересы. Этим и объясняется эгоистичность и обособленность современного человека.

Предположения учёных сводятся к тому, что эмпатия передаётся на генетическом уровне. Однако многое зависит от самого человека и его отношения к близким.

В ходе более ранних исследований были обнаружены зеркальные нейроны – клетки головного мозга, которые обеспечивают повторение синапсической активности других людей. Таким образом, эти клетки помогают понимать чувства окружающих.



 
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Общество
Добавил: Кононенко Илья Сегодня, 04:08

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