Рита Ларченко прокомментировала конфликт с Ольгой Рапунцель
Избранница Ильи Яббарова Маргарита Ларченко прокомментировала потасовку с «брендом» реалити-шоу «Дом-2» Ольгой Рапунцель. По словам блондинки, длинноволосая красавица предложила ей сохранять «нейтралитет».
Ранее стало известно, что на телешоу «Спаси свою любовь» произошла очередная драка. В этот раз потасовку устроилм Ларченко и Рапунцель, которые прямо во время Лобного места накинулись друг на друга. Отметим, что девушек с трудом удалось разнять четырем парням.
На данный момент Ольга пока никак не прокомментировала свою драку с Маргаритой, а вот Ларченко с удовольствием поспешила опубликовать на официальном портале реалити-шоу «Дом-2» новый пост, где рассказала, с чего все началось.
По словам Риты, Ольга провоцировала ее еще в общем доме, когда она заявила Рапунцель, что если ей что-то не нравится, она может отправляться в свою комнату и сидеть там со своей дочерью Василисой. Впрочем, «бренд» отказалась это делать и принялась оскорблять Ларченко, называя ее девушкой легкого поведения и указывая на то, что у нее нет воспитания.
Также в свежем посте Ларченко указала на то, что не намерена больше молчать, поэтому, когда Рапунцель предложила ей сохранять «нейтралитет», она тут же отказалась.
Ранее стало известно, что на телешоу «Спаси свою любовь» произошла очередная драка. В этот раз потасовку устроилм Ларченко и Рапунцель, которые прямо во время Лобного места накинулись друг на друга. Отметим, что девушек с трудом удалось разнять четырем парням.
На данный момент Ольга пока никак не прокомментировала свою драку с Маргаритой, а вот Ларченко с удовольствием поспешила опубликовать на официальном портале реалити-шоу «Дом-2» новый пост, где рассказала, с чего все началось.
По словам Риты, Ольга провоцировала ее еще в общем доме, когда она заявила Рапунцель, что если ей что-то не нравится, она может отправляться в свою комнату и сидеть там со своей дочерью Василисой. Впрочем, «бренд» отказалась это делать и принялась оскорблять Ларченко, называя ее девушкой легкого поведения и указывая на то, что у нее нет воспитания.
«На Лобном опять начала некрасиво говорить обо мне, вот и случилась потасовка», - объяснила поклонникам «Дома-2» Маргарита.
Также в свежем посте Ларченко указала на то, что не намерена больше молчать, поэтому, когда Рапунцель предложила ей сохранять «нейтралитет», она тут же отказалась.
«Как говорила, что думаю о них, так и продолжу!», - подчеркнула возлюбленная Яббарова.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:43