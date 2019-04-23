Рита Ларченко прокомментировала конфликт с Ольгой Рапунцель

«На Лобном опять начала некрасиво говорить обо мне, вот и случилась потасовка», - объяснила поклонникам «Дома-2» Маргарита.

«Как говорила, что думаю о них, так и продолжу!», - подчеркнула возлюбленная Яббарова.





