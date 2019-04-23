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Рита Ларченко прокомментировала конфликт с Ольгой Рапунцель

Избранница Ильи Яббарова Маргарита Ларченко прокомментировала потасовку с «брендом» реалити-шоу «Дом-2» Ольгой Рапунцель. По словам блондинки, длинноволосая красавица предложила ей сохранять «нейтралитет».

Рита Ларченко прокомментировала конфликт с Ольгой Рапунцель

Ранее стало известно, что на телешоу «Спаси свою любовь» произошла очередная драка. В этот раз потасовку устроилм Ларченко и Рапунцель, которые прямо во время Лобного места накинулись друг на друга. Отметим, что девушек с трудом удалось разнять четырем парням.

На данный момент Ольга пока никак не прокомментировала свою драку с Маргаритой, а вот Ларченко с удовольствием поспешила опубликовать на официальном портале реалити-шоу «Дом-2» новый пост, где рассказала, с чего все началось.

По словам Риты, Ольга провоцировала ее еще в общем доме, когда она заявила Рапунцель, что если ей что-то не нравится, она может отправляться в свою комнату и сидеть там со своей дочерью Василисой. Впрочем, «бренд» отказалась это делать и принялась оскорблять Ларченко, называя ее девушкой легкого поведения и указывая на то, что у нее нет воспитания.

Рита Ларченко прокомментировала конфликт с Ольгой Рапунцель

«На Лобном опять начала некрасиво говорить обо мне, вот и случилась потасовка», - объяснила поклонникам «Дома-2» Маргарита.

Также в свежем посте Ларченко указала на то, что не намерена больше молчать, поэтому, когда Рапунцель предложила ей сохранять «нейтралитет», она тут же отказалась.

«Как говорила, что думаю о них, так и продолжу!», - подчеркнула возлюбленная Яббарова.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:43

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