Звезда «Дома-2» Саша Задойнов снялся в новом сериале «Мистик»
Бывший герой телестройки «Дом-2» Александр Задойнов снялся в новом российском телесериале под названием «Мистик». По словам телезнаменитости, с первых съемочных дней он понимал, что картина будет «резонансной».
Нужно сказать, что переезд в Сочи отличной сказался на карьере Задойнова. Известно, что Александр не только наконец-таки смог наладить отношения с бывшей возлюбленной Элиной Камирен и теперь ежедневно видится с младшей наследницей Сашей, но и стал актером и уже даже снялся в одном из сериалов.
На днях Задойнов опубликовал у себя на страничке в Instagram новый видеоролик, на котором продемонстрировал подписчикам несколько кадров из телесериала «Мистик».
По словам Александра, в картине рассказывается несколько историй, которые происходят «именно сейчас». У зрителей, которые решатся оценить сериал, появится куда больше вопросов, нежели ответов, ведь у каждого из героев своя «черта».
Также Задойнов озвучил поклонникам, какая именно российская кинокомпания предложила ему роль в новом сериале. К слову, о компании «Angel Sky Cinema» известно очень мало, однако многочисленным интернет-пользователям очень понравился тизер сериала «Мистик».
На данный момент подписчики Александра буквально забросали своего любимчика вопросами о том, планирует ли он связать свою жизнь с миром кино.
Нужно сказать, что переезд в Сочи отличной сказался на карьере Задойнова. Известно, что Александр не только наконец-таки смог наладить отношения с бывшей возлюбленной Элиной Камирен и теперь ежедневно видится с младшей наследницей Сашей, но и стал актером и уже даже снялся в одном из сериалов.
На днях Задойнов опубликовал у себя на страничке в Instagram новый видеоролик, на котором продемонстрировал подписчикам несколько кадров из телесериала «Мистик».
«!!СКОРО!! на экранах», - написал под роликом экс-участник «Дома-2».
По словам Александра, в картине рассказывается несколько историй, которые происходят «именно сейчас». У зрителей, которые решатся оценить сериал, появится куда больше вопросов, нежели ответов, ведь у каждого из героев своя «черта».
Также Задойнов озвучил поклонникам, какая именно российская кинокомпания предложила ему роль в новом сериале. К слову, о компании «Angel Sky Cinema» известно очень мало, однако многочисленным интернет-пользователям очень понравился тизер сериала «Мистик».
На данный момент подписчики Александра буквально забросали своего любимчика вопросами о том, планирует ли он связать свою жизнь с миром кино.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:45