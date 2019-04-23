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Новые телевизоры Xiaomi Mi TV с диагональю до 65" можно будет приобрести за 160 долларов

Китайский производитель Xiaomi сегодня продемонстрировала новые смарт-телевизоры Mi TV с диагональю до 65". В скором времени их можно будет приобрести от 160 долларов.
Новые телевизоры Xiaomi Mi TV с диагональю до 65" можно будет приобрести за 160 долларов

Во вторник, 23 апреля, в линейке Mi TV представили четыре новые модели с диагональю от 32 до 65 дюймов. Устройства работают с помощью четырехядерного процессора на 64 бита на базе фирменной системы PatchWall, которая включает интуитивно понятный интерфейс с алгоритмами ИИ.

Панель с диагональю 32 дюйма имеет формат Full HD (1366 768 точек). Относительно характеристик, ОЗУ составляет 1 гигабайт, а флеш-модуль -4 гигабайта.

Телевизор с размером экрана в 43 дюйма также обладает HD разрешением. На борту устройства 1 гигабайт оперативной памяти и 8 гигабайт флеш-памяти.

Что касается моделей с диагональю 55 дюймов и 65 дюймов, они соответствуют Ultra HD 4K (3840 2160 пикселей). Смарт-телевизоры располагают 2 гигабайтами ОП и флеш-накопителем на 8 гигабайт.

Все новинки поддерживают беспроводную связь Bluetooth Low Energy (LE) и Wi-Fi. Особенностью панелей являются узкие рамки вокруг экрана и обновленный дизайн задней части. Стандартный набор включает в себя Bluetooth-пульт дистанционного управления с поддержкой голосовых команд.

Приобрести модели размером 32 дюйма, 43 дюйма, 55 дюймов и 65 дюймов будет возможно в ближайшем будущем за 160 долларов, 300 долларов, 450 долларов и 600 долларов соответственно.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 16:35

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