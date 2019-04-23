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«Я не знаю судьбу своих детей»: Ксения Бородина ответила на вечный вопрос, отправила бы она дочек на «Дом-2»

Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина ответила на бессрочный вопрос, отправила бы она своих наследниц на телепроект. По словам телезнаменитости, ей очень трудно ответить на этот вопрос, ведь она не знает будущего своих дочек.

«Я не знаю судьбу своих детей»: Ксения Бородина ответила на вечный вопрос, отправила бы она дочек на «Дом-2»

По словам Ксении, буквально каждый день ей задают один и то же вопрос. Многочисленные интернет-пользователи, постоянно настаивающие на том, чтобы реалити-шоу «Дом-2» закрыли, пишут одно и тоже: «А вы бы отправили своих детей на такой проект?».

И вот в день выпуска юбилейного номера журнала «Дом-2», на обложке которого запечатлены все на сегодняшний день действующие ведущие телестройки, Бородина решила не только опубликовать у себя на страничке в Instagram эту фотографию, но и ответить недоброжелателям.

По словам Ксении, она очень хорошо понимает тех злопыхателей, которые противоречиво относятся к реалити-шоу «Дом-2». Впрочем, звезда уверена, что многие из них на самом деле скрывают тот факт, что смотрят проект, ведь за 15 лет каждый хоть раз, но все-таки включал телеканал «ТНТ», где натыкался на один из выпусков шоу.

«Я не знаю судьбу своих детей»: Ксения Бородина ответила на вечный вопрос, отправила бы она дочек на «Дом-2»

«Часто задают вопрос, а вы отправили своих детей на такой проект? Я не знаю судьбу своих детей», - заявила Бородина.

Ксения отметила, что старается направлять своих наследников и сделать их жизнь лучше, однако она не может знать, что будет завтра. К слову, не забыла Бородина в своем посте и напомнить поклонникам «Дома-2» о том, что на проект приходят молодые люди с различными судьбами и каждому из них они пытаются помочь и направить, как своих детей.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:12

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