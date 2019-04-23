«Я не знаю судьбу своих детей»: Ксения Бородина ответила на вечный вопрос, отправила бы она дочек на «Дом-2»

«Часто задают вопрос, а вы отправили своих детей на такой проект? Я не знаю судьбу своих детей», - заявила Бородина.

По словам Ксении, буквально каждый день ей задают один и то же вопрос. Многочисленные интернет-пользователи, постоянно настаивающие на том, чтобы реалити-шоу «Дом-2» закрыли, пишут одно и тоже: «А вы бы отправили своих детей на такой проект?».И вот в день выпуска юбилейного номера журнала «Дом-2», на обложке которого запечатлены все на сегодняшний день действующие ведущие телестройки, Бородина решила не только опубликовать у себя на страничке в Instagram эту фотографию, но и ответить недоброжелателям.По словам Ксении, она очень хорошо понимает тех злопыхателей, которые противоречиво относятся к реалити-шоу «Дом-2». Впрочем, звезда уверена, что многие из них на самом деле скрывают тот факт, что смотрят проект, ведь за 15 лет каждый хоть раз, но все-таки включал телеканал «ТНТ», где натыкался на один из выпусков шоу.Ксения отметила, что старается направлять своих наследников и сделать их жизнь лучше, однако она не может знать, что будет завтра. К слову, не забыла Бородина в своем посте и напомнить поклонникам «Дома-2» о том, что на проект приходят молодые люди с различными судьбами и каждому из них они пытаются помочь и направить, как своих детей.