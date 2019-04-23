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Майя Донцова и Леша Купин «поженились» на очередном свидании

Одна из самых рейтинговых пар реалити-шоу «Дом-2» Майя Донцова и Алексей Купин «поженились». Правда, пока свадьба прошла в формате постановки на очередном романтическом свидании влюбленных.

Майя Донцова и Леша Купин «поженились» на очередном свидании

Ни для кого не является секретом, что на данный момент Донцова и Купина участвуют в совершенно другом телепроекте. Сейчас Майя и Алексей работают над своими отношениями в рамках обновленного шоу «Спаси свою любовь», которое предопределено спасать семьи от расставаний.

На днях Майя и Алексей признались у себя на страничках в Instagram, что будут любить друг друга до старости. Именно из-за этих постов многочисленные пользователи Сети сделали вывод, что влюбленные наконец-таки поженились и принялись один за другим поздравлять парочку с таким радостным событием.

Считанные часы назад в социальных сетях начали появляться видеоролики с недавнего свидания Купина и Донцовой, на котором Майя и Алексей «поженились». Как стало известно, этот «романтик» для девушки организовал ее возлюбленный, который решил потренироваться, как же будет проходить их свадьба.

Майя Донцова и Леша Купин «поженились» на очередном свидании

Нужно сказать, что телезрителям «Дома-2» очень понравилось наблюдать за свиданием Купин и Донцовой. Также поклонники реалити-шоу отметили, что выбранные наряды для «романтика» очень идут Алексею и Майе.

К слову, на данный момент Леша и Майя принимают участие в конкурсе «Свадьба на миллион», где надеются выиграть главный приз, чтобы воплотить в жизнь свадьбу, о которой давно мечтают.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:25

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