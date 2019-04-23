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Смартфоны Samsung теперь можно использовать как персональный компьютер

Последние модели смартфонов южнокорейского производителя Samsung можно было бы использовать как портативный компьютер, ведь их мощность это позволяет. Некоторые владельцы устройств компании уже это делают с помощью специального режима Samsung DeX.
Смартфоны Samsung теперь можно использовать как персональный компьютер

Разработчики Samsung давно работают в данном направлении. Уже несколько месяцев производитель предлагает в своих смартфонах операционную систему Linux через бета-версию «Linux on DeX». Сейчас поддержка данной платформы расширяется до последних флагманов и некоторых телефонов среднего уровня.

С помощью Samsung DeX смартфон превращается в нечто, подобное настольному компьютеру, который начинает работу при подключении внешнего дисплея. Не учитывая то, что оно выглядит как десктоп, это Android.

Linux на DeX делает гаджет близким к реальному компьютеру, как минимум для тех, кто пользуется Linux дома или на работе. Он, в свою очередь, воспроизводит полную версию Ubuntu через DeX, хоть она была разработана для архитектуры ARM. ПО предназначено для разработчиков, чтобы они могли создавать мобильные приложения прямо на своих устройствах.Однако даже просто опытные пользователи Linux используют его в своих целях.

Сначала Linux on DeX появился только на двух смартфонах, Galaxy Note 9 и Tab S4. Благодаря обновлению приложения Linux on DeX теперь поддерживаются все четыре модели Galaxy S10, а также Galaxy S9 и S9 Однако для последних нужно, чтобы они работали под управлением Samsung One UI на базе Android 9.0 Pie.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 14:03

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