Любовник Таты Блюменкранц больше не вернётся в семью





Тата Блюменкранц недавно призналась поклонникам в романе с женатым мужчиной по имени Андреа, который, как оказалось, больше не сможет вернуться в семью, ведь своими похождениями не только оскорбил супругу, но и испортил ей жизнь. Женщина по имени Элла согласилась побеседовать с журналом «Дом-2», и призналась, что переехала к мужу в Италию в ущерб своей карьере модели, ведь её приглашали к участию в конкурсе Miss Ukraine.Сейчас, как рассказала супруга любовника Таты Блюменкранц, Андреа настойчиво пытается связаться с ней по телефону и просит простить его ошибки. Кроме того, мужчина уверяет жену, что с экс-участницей «Дома-2» даже не пытался строить какие-нибудь романтические отношения, а просто приятно общался. Несмотря на клятвы и извинения супруга, Элла не готова прощать такое и чётко дала понять, что муж больше не вернётся в семью.