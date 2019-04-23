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Любовник Таты Блюменкранц больше не вернётся в семью

Любовник экс-участницы скандального проекта «Дом-2» Таты Блюменкранц больше не вернётся в свою семью. Об этом заявила его пока ещё законная супруга, которая не готова прощать тому измену и общение с молодой проектной красавицей.

Любовник Таты Блюменкранц больше не вернётся в семью


Тата Блюменкранц недавно призналась поклонникам в романе с женатым мужчиной по имени Андреа, который, как оказалось, больше не сможет вернуться в семью, ведь своими похождениями не только оскорбил супругу, но и испортил ей жизнь. Женщина по имени Элла согласилась побеседовать с журналом «Дом-2», и призналась, что переехала к мужу в Италию в ущерб своей карьере модели, ведь её приглашали к участию в конкурсе Miss Ukraine.

Любовник Таты Блюменкранц больше не вернётся в семью


Сейчас, как рассказала супруга любовника Таты Блюменкранц, Андреа настойчиво пытается связаться с ней по телефону и просит простить его ошибки. Кроме того, мужчина уверяет жену, что с экс-участницей «Дома-2» даже не пытался строить какие-нибудь романтические отношения, а просто приятно общался. Несмотря на клятвы и извинения супруга, Элла не готова прощать такое и чётко дала понять, что муж больше не вернётся в семью.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 13:02

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