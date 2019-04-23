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Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук покинула проект

Бывшая избранница Валерия БлюменкранцаИрина Пинчук покинула реалити-шоу «Дом-2». По словам длинноволосой красавицы, сейчас в ее жизни наступил тот самый период, когда она понимает, что нужно уходить.

Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук покинула проект

Интересная брюнетка Ирина Пинчук довольно давно появилась в Периметре и практически сразу же смогла завоевать любовь многочисленных телезрителей. За время нахождения на проекте девушка пыталась отыскать того «единственного» в тех парнях, с которыми встречалась, за что и заслужила себе не самую хорошую репутацию.

Считанные часы назад на страничке Ирины появился неожиданный пост, в котором она объявляет фанатам, что больше не является участницей телестройки «Дом-2». По словам Пинчук, она очень любит телешоу, однако понимает, что ей следует уйти за ворота.

Брюнетка призналась, что до сих пор не может представить, какой бы была ее жизнь, если бы год назад она не решилась прийти на «Дом-2». В своем свежем посте Ирина поблагодарила руководство и реалити-шоу за то, что они поменяли ее и подарили очень много ярких и запоминающихся эмоций.

Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук покинула проект

«Спасибо за то, что я стала намного сильнее характером», - подчеркнула экс-возлюбленная Блюменкранца.

В конце своего поста Ирина отметила, что все равно будет скучать за тем местом, где она прожила последний год. К слову, на страничке Пинчук уже произошли некоторые изменения. Девушка убрала упоминание о том, что когда-то являлась участницей «Дом-2», и указала, что по вопросам рекламы и сотрудничества все желающие могут обращаться в Direct.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:57

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