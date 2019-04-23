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Филипп Киркоров назвал Аллу Пугачеву "главной любовью своей жизни"

Филипп Киркоров рассказал журналистам об своих отношениях с Аллой Пугачевой. Певец называет Примадонну главной любовью в своей жизни.
Филипп Киркоров назвал Аллу Пугачеву "главной любовью своей жизни"

Алла Борисовна появилась на жизненном пути Киркорова в самый сложный период времени, когда у него умерла мать. Именно Пугачева поддержала будущего короля поп-музыки и не дала ему скатиться вниз. Филипп Киркоров вспоминает, что у них были и мелкие ссоры, и большие скандалы, и просто огромные чувства. Он благодарен судьбе за 10 лет, проведенные рядом с великой женщиной, которая поддержала его и дала огромный толчок для личного развития.

Кроме этого Киркоров говорит, что никто не знает какие на самом деле взаимоотношения между бывшими партнерами. Общество видит лишь обвертку, которая только скрывает истинный порядок вещей. Эстрадный певец рассказал, что на самом деле Пугачева очень скромный человек, и не любит шумихи вокруг себя.

Напомним, что на 70-летие Примадонны Киркоров, Галкин и еще ряд российских артистов подготовили концерт «подарок для Аллы». Однако сама Алла Борисовна на него не пришла. Филипп Киркоров говорит, что Пугачева изменилась, и теперь отдает предпочтение спокойствию. Она живет в своем мире, в который старается не пускать посторонних людей.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 09:54

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