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Поклонники не узнали Машу Малиновскую после очередной пластики

Российская модель Маша Малиновская радикально изменилась. После очередной пластической операции ее не узнали поклонники.
Поклонники не узнали Машу Малиновскую после очередной пластики

В последнее время 38-летняя Маша Малиновская редко появляется на телевидении. Однако она не забывает радовать поклонников в Сети. Недавно на своей странице в Instagram певица выложила несколько новых фотографий. Фанаты с трудом узнали своего кумира на последних снимках.

Маша Малиновская не раз ложилась под нож хирурга. После последних пластических операций она выглядит очень похудевшей. Актриса призналась, что раньше пила опасные для здоровья препараты для того, чтобы сбросить вес.



 
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ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 07:54

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