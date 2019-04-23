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Ирина Цывина задумывалась об уходе в монастырь незадолго до смерти

Ольга Спиркина, близкая подруга Ирины Цывиной, в беседе с журналистами издания «Комсомольская правда» рассказала, что покойная актриса незадолго до смерти задумывалась оставить мирскую жизнь и уйти в монастырь. Она в последнее время испытывала постоянное чувство тревоги и находилась в депрессивном состоянии.

Ирина Цывина задумывалась об уходе в монастырь незадолго до смерти

Незадолго до своей кончины Ирина Цывина жаловалась на плохой сон и депрессию. Ольга Спиркина предполагает, что бороться с этими проблемами она пыталась, принимая антидепрессанты. Актриса рассматривала уход из мирской жизни в монастырь в качестве варианта для выхода из сложившейся ситуации.

В телефонном разговоре, который состоялся между подругами около двух недель назад, Ирина Цывина рассказывала, что ходила в храм и там причастилась, но церковный обряд не принес ей облегчения. Ситуацию усугубляло то, что с ней вел судебную тяжбу по имущественным вопросам сын покойного супруга, а денег на это артистке не хватало. Тогда Ирина Цывина начала искать утешение в алкоголе, а также участвовала в постановочных шоу, где ее героиню выводили из запоя.

Ольга Спиркина высказала мнение, что любовная связь приятельницы с артистом Денисом Сердюковым не отличалась серьезностью. Поначалу Ирина Цывина действительно испытывала к нему глубокие чувства, но позже они переросли в дружбу, из которой каждый извлекал для себя личную выгоду.



 
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Культура
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:35

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