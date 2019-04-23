Новый кроссовер Lynk & Co получил мотор Volvo T5 НА 238 «лошадей»
Lynk & Co сооружен на базе CMA для Volvo и Geely. Работает кроссовер на моторе T5 с 238 лошадиными силами.
Новая модель получила некоторые детали, имеющиеся в предыдущих автомобилях этой линейки. Впереди кросс-купе очень напоминает агрегаты 01, 02 и 03, чего нельзя сказать о задних фарах - они полностью оригинальные. Также для Lynk Co предусматривается ряд вариаций цветных вставок они могут находиться на решетке радиатора, бампере и колесных дисках. О подробностях интерьера пока информации нет.
В паркетник внедрят те же двигатели Volvo Drive-E, которые присутствуют в иных моделях серии. Особенного внимания стоит «турбочетверка» 2.0 T5 с 238-й силовой установкой но помимо нее кроссовер получит моторы на 1,5 и 2,0 литров и 180 и 190 «лошадей» соответственно. Масштабная сборка данного автомобиля начнется в конце года в Бельгии с последующей продажей в Европе. О возможном появлении новинки на российском рынке данные не приводятся.
Новая модель получила некоторые детали, имеющиеся в предыдущих автомобилях этой линейки. Впереди кросс-купе очень напоминает агрегаты 01, 02 и 03, чего нельзя сказать о задних фарах - они полностью оригинальные. Также для Lynk Co предусматривается ряд вариаций цветных вставок они могут находиться на решетке радиатора, бампере и колесных дисках. О подробностях интерьера пока информации нет.
В паркетник внедрят те же двигатели Volvo Drive-E, которые присутствуют в иных моделях серии. Особенного внимания стоит «турбочетверка» 2.0 T5 с 238-й силовой установкой но помимо нее кроссовер получит моторы на 1,5 и 2,0 литров и 180 и 190 «лошадей» соответственно. Масштабная сборка данного автомобиля начнется в конце года в Бельгии с последующей продажей в Европе. О возможном появлении новинки на российском рынке данные не приводятся.
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 07:18