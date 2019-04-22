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Кристина Орбакайте опубликовала снимок с подросшей дочерью Клавдией

Певица Кристина Орбакайте опубликовала новый совместный снимок со своей подросшей дочерью Клавдией. На нем артистка обнимает 7-летнюю наследницу и держит в руках свечку в виде пасхального яйца.
Кристина Орбакайте опубликовала снимок с подросшей дочерью Клавдией

Такое обновление Кристина Орбакайте опубликовала на странице в Instagram. На снимке артистку за шею крепко обнимает ее дочь Клавдия, в марте отпраздновавшая свой 7 день рождения. Именно такой семейной и трогательной фотографией певица решила сопроводить свои поздравления: «С Праздником Святой Пасхи католиков! И с Вербным Воскресеньем православных!». За 18 часов это обновление собрало более 65 тысяч отметок «нравится».

Поклонники Кристины Орбакайте присоединились к поздравлениям и похвалили певицу за то, что она не забыла ни про православных, ни про католиков. При этом больше всего внимание подписчиков привлекла 7-летняя Клавдия. Они отметили, что дочь певицы заметно подросла и уже видно, что в будущем девочка будет настоящей красавицей. Подписчики пожелали звезда и ее родственникам крепкого здоровья и счастья.

Напомним, Кристина Орбакайте является матерью троих детей. Первого ребенка Никиту она родила в браке с Владимиром Пресняковым-младшим, а сын Дени появился на свет в отношениях с бизнесменом Русланом Байсаровым. Отцом дочери Клавдии является предприниматель Михаил Земцов. Сама артистка не раз отмечала, что дети занимают главное место в ее жизни.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 21:25

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