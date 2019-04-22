Саша Черно хочет вернуться на проект «Дом-2»
Любимая супруга Иосифа Оганесяна Александра Черно хочет вернуться на реалити-шоу «Дом-2». По словам эпатажной участницы, ей не подходят условия существования на новом проекте «Спаси свою любовь».
Не секрет, что две недели назад на телешоу «Спаси свою любовь» стартовал второй сезон, главными героями которого в этот раз стали «старожилы» телестройки «Дом-2». В итоге нескольким парам пришлось собрать накопленные непосильным трудом рекламные вещи в огромные клетчатые сумки и переехать жить в отдельный дом.
По всей видимости, продюсеры проекта надеялись на то, что героям их нового шоу не придется снова притираться друг к другу, ведь они уже давно знакомы и знают практически все плюсы и минусы каждого. Впрочем, выяснилось, что руководство и в этот раз ошиблось.
Первыми свое недовольство высказало «брендовое» семейство Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко, которым, по их словам, не комфортно жить в такой маленькой комнате. Отметим, что супругам в новый дом пришлось перевозить не только свои пожитки, но и вещи маленькой Василисы.
Сейчас же свое возмущение принялась высказывать Александра Черно, которая утверждает, что хочет вернуться в Периметр своего «любимого» реалити-шоу «Дом-2».
К слову, по мнению многочисленных телезрителей, Саша хочет вернуться на Поляну в свою старую комнату только потому, что там у нее есть отдельный холодильник. В Сети ходят слухи, что на проекте «Спаси свою любовь» топовые участники получают куда выше зарплату, чем на «Дом-2».
Не секрет, что две недели назад на телешоу «Спаси свою любовь» стартовал второй сезон, главными героями которого в этот раз стали «старожилы» телестройки «Дом-2». В итоге нескольким парам пришлось собрать накопленные непосильным трудом рекламные вещи в огромные клетчатые сумки и переехать жить в отдельный дом.
По всей видимости, продюсеры проекта надеялись на то, что героям их нового шоу не придется снова притираться друг к другу, ведь они уже давно знакомы и знают практически все плюсы и минусы каждого. Впрочем, выяснилось, что руководство и в этот раз ошиблось.
Первыми свое недовольство высказало «брендовое» семейство Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко, которым, по их словам, не комфортно жить в такой маленькой комнате. Отметим, что супругам в новый дом пришлось перевозить не только свои пожитки, но и вещи маленькой Василисы.
Сейчас же свое возмущение принялась высказывать Александра Черно, которая утверждает, что хочет вернуться в Периметр своего «любимого» реалити-шоу «Дом-2».
К слову, по мнению многочисленных телезрителей, Саша хочет вернуться на Поляну в свою старую комнату только потому, что там у нее есть отдельный холодильник. В Сети ходят слухи, что на проекте «Спаси свою любовь» топовые участники получают куда выше зарплату, чем на «Дом-2».
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:52