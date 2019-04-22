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Саша Черно хочет вернуться на проект «Дом-2»

Любимая супруга Иосифа Оганесяна Александра Черно хочет вернуться на реалити-шоу «Дом-2». По словам эпатажной участницы, ей не подходят условия существования на новом проекте «Спаси свою любовь».

Саша Черно хочет вернуться на проект «Дом-2»

Не секрет, что две недели назад на телешоу «Спаси свою любовь» стартовал второй сезон, главными героями которого в этот раз стали «старожилы» телестройки «Дом-2». В итоге нескольким парам пришлось собрать накопленные непосильным трудом рекламные вещи в огромные клетчатые сумки и переехать жить в отдельный дом.

По всей видимости, продюсеры проекта надеялись на то, что героям их нового шоу не придется снова притираться друг к другу, ведь они уже давно знакомы и знают практически все плюсы и минусы каждого. Впрочем, выяснилось, что руководство и в этот раз ошиблось.

Первыми свое недовольство высказало «брендовое» семейство Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко, которым, по их словам, не комфортно жить в такой маленькой комнате. Отметим, что супругам в новый дом пришлось перевозить не только свои пожитки, но и вещи маленькой Василисы.

Саша Черно хочет вернуться на проект «Дом-2»

Сейчас же свое возмущение принялась высказывать Александра Черно, которая утверждает, что хочет вернуться в Периметр своего «любимого» реалити-шоу «Дом-2».

К слову, по мнению многочисленных телезрителей, Саша хочет вернуться на Поляну в свою старую комнату только потому, что там у нее есть отдельный холодильник. В Сети ходят слухи, что на проекте «Спаси свою любовь» топовые участники получают куда выше зарплату, чем на «Дом-2».



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:52

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