В Госдуме предложили ужесточить наказание за написание дипломов на заказ





Сергей Вострецов считает правильным создателей фирм по написанию дипломных и курсовых работ подвергать жесткому наказанию. В качестве средств воздействия предложены внушительные штрафы и административный арест. Также депутат предлагает отчислять студентов, которых уличили в использовании купленной работы. Контроль за подлинностью исследовательских и творческих работ может быть ужесточен на этапе проверки руководством вузов и кафедр.Представитель Госдумы уверен, что использование купленных работ с университетах недопустимо, поскольку будущее страны должно находиться в руках профессионалов. Как отметил депутат, все дипломные, курсовые и другие научные работы подтверждают усвоение определенного уровня знаний.