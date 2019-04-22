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В Госдуме предложили ужесточить наказание за написание дипломов на заказ

Являющийся депутатом Госдумы Сергей Вострецов выступил с инициативой ужесточить наказание за написание дипломов на заказ. В беседе с ФАН политик настаивал на увеличении в России штрафов, не исключая введения ареста до 15 суток.
В Госдуме предложили ужесточить наказание за написание дипломов на заказ

Сергей Вострецов считает правильным создателей фирм по написанию дипломных и курсовых работ подвергать жесткому наказанию. В качестве средств воздействия предложены внушительные штрафы и административный арест. Также депутат предлагает отчислять студентов, которых уличили в использовании купленной работы. Контроль за подлинностью исследовательских и творческих работ может быть ужесточен на этапе проверки руководством вузов и кафедр.

Представитель Госдумы уверен, что использование купленных работ с университетах недопустимо, поскольку будущее страны должно находиться в руках профессионалов. Как отметил депутат, все дипломные, курсовые и другие научные работы подтверждают усвоение определенного уровня знаний.



 
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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:46

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