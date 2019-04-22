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Ученые раскрыли секрет легкого пробуждения по утрам

Австралийские ученые провели исследование и раскрыли секрет легкого пробуждения по утрам. Чтобы избежать сонной инерции человеку необходимо правильно выбирать мелодию будильника, иначе он сам будет провоцировать подобное состояние.
Ученые раскрыли секрет легкого пробуждения по утрам

Ученые отмечают, множество авто- и авиакатастроф происходит из-за того, что человек недостаточно отошел после своего пробуждения. В науке плохое утро получило свое определение – сонная инерция. Она проявляется в снижении внимательности и многих когнитивных функций мозга. Это приводит к тому, что человек не может правильно и безошибочно выполнять даже привычные для него задания и работу.

Австралийские ученые провели исследование и узнали секрет, позволяющий людям свести к минимуму либо полностью избежать проблем с пробуждением. Все дело в мелодии будильника, уверены специалисты. Резкий и немелодичный звук буквально «вырывает» человека из сна, что нарушает нормальный процесс пробуждения и лишь удлиняет протекает сонной инерции, из-за чего она может продолжаться несколько часов, сообщает издание «ПолитРоссия».
Ученые раскрыли секрет легкого пробуждения по утрам

Специалисты из Мельбурна советуют людям выбирать мелочные варианты будильника, например, такие песни как The Beach Boys – Good Vibrations или The Cure – Close to Me. При этом ученые отмечают, наилучшим решением для легкого пробуждения по утрам будут звуки природы – дождя, моря, волн, пения птиц, ветра и другие.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:40

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