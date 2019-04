Ученые раскрыли секрет легкого пробуждения по утрам

Ученые отмечают, множество авто- и авиакатастроф происходит из-за того, что человек недостаточно отошел после своего пробуждения. В науке плохое утро получило свое определение – сонная инерция. Она проявляется в снижении внимательности и многих когнитивных функций мозга. Это приводит к тому, что человек не может правильно и безошибочно выполнять даже привычные для него задания и работу.Австралийские ученые провели исследование и узнали секрет, позволяющий людям свести к минимуму либо полностью избежать проблем с пробуждением. Все дело в мелодии будильника, уверены специалисты. Резкий и немелодичный звук буквально «вырывает» человека из сна, что нарушает нормальный процесс пробуждения и лишь удлиняет протекает сонной инерции, из-за чего она может продолжаться несколько часов, сообщает издание «ПолитРоссия» Специалисты из Мельбурна советуют людям выбирать мелочные варианты будильника, например, такие песни как The Beach Boys – Good Vibrations или The Cure – Close to Me. При этом ученые отмечают, наилучшим решением для легкого пробуждения по утрам будут звуки природы – дождя, моря, волн, пения птиц, ветра и другие.