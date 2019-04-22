В РФ продается бюджетный смартфон BQ 6040L Magic с NFC за 8000 рублей





BQ-6040L Magic получил 6,1-дюймовый дисплей и каплевидным вырезом под фронталку. Лицевая сторона аппарата покрыта защитным стеклом Panda Glass, который устойчив к возникновению царапин. Работает новинка на восьмиядерном процессоре Unisoc SC9863A с поддержкой искусственного интеллекта. Сохранить нужные пользователю файлы можно на 32 Гб собственной памяти с опцией расширения объема до 128 Гб. Стоит отметить и наличие такой полезной системы, как NFC.Смартфон оснащен также основной двойной камерой на 13 и 2 Мп, создающей портретные изображения с размытием фона, а ИИ анализирует объекты и оптимизирует параметры съемочного процесса. BQ-6040L Magic получил батарею на 4000 мАч, что позволяет проводить время за играми в течение 6 часов и 32 часа слушать аудиотреки. Смартфон уже появился на полках торговых точек, его цена 7990 рублей.