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Geely планирует привезти в России мини-флагман FE6 с автопилотом

Китайская компания Geely планирует привезти в Россию мини-флагман FE6, взявший за основу седан Emgrand GT. Официальный представитель автопроизводителя на рынке РФ заявила, что бренд рассматривает такой вариант, но это не произойдет раньше 2020 года.
Geely планирует привезти в России мини-флагман FE6 с автопилотом

Ксения Андриянова, возглавляющая отдел маркетинга и PR в российском подразделении китайской компании Geely, выступила с таким заявлением. Она отметила, что бренд сейчас активно размышляет над судьбой седана FE6, известного на родине под именем BinRui. Необходимо решить множество вопросов: начиная от комплектации и заканчивая степенью локализации, а также вопросом размещения производственных мощностей.

Geely FE6 принято называть мини-флагманом, так как он является компактной версией Emgrand GT. BinRui построен на более бюджетной и компактной платформе, что сказывается на итоговых габаритах автомобиля. Он на 276 мм короче, на 76 мм уже и на 53 мм ниже. При этом модель очень похожа на оригинал и в некоторых аспектах экстерьера полностью его копирует.
Geely планирует привезти в России мини-флагман FE6 с автопилотом

В России седан Geely FE6 может стоит от 760 тысяч рублей до 1 млн 50 тысяч, в то время как флагманский Emgrand GT обойдется местному автолюбителю в сумму от 1 млн 390 тысяч до 1 млн 740 тысяч. Итоговая цена зависит от того, насколько версия для РФ будет отличаться от китайской BinRui. Также у компании Geely есть планы по выпуску электроседана Emgrand GE, но точных планов на этот счет пока нет.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:31

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