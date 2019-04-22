Geely планирует привезти в России мини-флагман FE6 с автопилотом
Китайская компания Geely планирует привезти в Россию мини-флагман FE6, взявший за основу седан Emgrand GT. Официальный представитель автопроизводителя на рынке РФ заявила, что бренд рассматривает такой вариант, но это не произойдет раньше 2020 года.
Ксения Андриянова, возглавляющая отдел маркетинга и PR в российском подразделении китайской компании Geely, выступила с таким заявлением. Она отметила, что бренд сейчас активно размышляет над судьбой седана FE6, известного на родине под именем BinRui. Необходимо решить множество вопросов: начиная от комплектации и заканчивая степенью локализации, а также вопросом размещения производственных мощностей.
Geely FE6 принято называть мини-флагманом, так как он является компактной версией Emgrand GT. BinRui построен на более бюджетной и компактной платформе, что сказывается на итоговых габаритах автомобиля. Он на 276 мм короче, на 76 мм уже и на 53 мм ниже. При этом модель очень похожа на оригинал и в некоторых аспектах экстерьера полностью его копирует.
В России седан Geely FE6 может стоит от 760 тысяч рублей до 1 млн 50 тысяч, в то время как флагманский Emgrand GT обойдется местному автолюбителю в сумму от 1 млн 390 тысяч до 1 млн 740 тысяч. Итоговая цена зависит от того, насколько версия для РФ будет отличаться от китайской BinRui. Также у компании Geely есть планы по выпуску электроседана Emgrand GE, но точных планов на этот счет пока нет.
Ксения Андриянова, возглавляющая отдел маркетинга и PR в российском подразделении китайской компании Geely, выступила с таким заявлением. Она отметила, что бренд сейчас активно размышляет над судьбой седана FE6, известного на родине под именем BinRui. Необходимо решить множество вопросов: начиная от комплектации и заканчивая степенью локализации, а также вопросом размещения производственных мощностей.
Geely FE6 принято называть мини-флагманом, так как он является компактной версией Emgrand GT. BinRui построен на более бюджетной и компактной платформе, что сказывается на итоговых габаритах автомобиля. Он на 276 мм короче, на 76 мм уже и на 53 мм ниже. При этом модель очень похожа на оригинал и в некоторых аспектах экстерьера полностью его копирует.
В России седан Geely FE6 может стоит от 760 тысяч рублей до 1 млн 50 тысяч, в то время как флагманский Emgrand GT обойдется местному автолюбителю в сумму от 1 млн 390 тысяч до 1 млн 740 тысяч. Итоговая цена зависит от того, насколько версия для РФ будет отличаться от китайской BinRui. Также у компании Geely есть планы по выпуску электроседана Emgrand GE, но точных планов на этот счет пока нет.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:31