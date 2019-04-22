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Специалисты назвали методы улучшения экономики страны

Специалисты из Международного валютного фонда опубликовали исследование, в котором было изложено основные принципы подъёма экономики страны. Основные методы из этой статьи были прокомментированы на портале «Коммерсантъ».
Специалисты назвали методы улучшения экономики страны

Эксперты назвали основные условия для повышения экономического аспекта государств, которые развиваются. К таким относится и Россия. В первую очередь нужно активировать промышленную политику. Специалисты утверждают, что не достаточно проведения обычных мероприятий, которые только поддерживают стабильность в сфере.

Согласно подсчетам, из 182 стран с низким или средним уровнем доходов за последние полвека, только 16 перешло в показатель высокого дохода. Это связано с тем, что ряд государств страдают от исчезновения дешевой рабочей силы и адаптации зарубежных технологий. Это приводит к сложности поддержания высокой производительности, поскольку возникает необходимость привлекать новые продукты и технологии.

Для преодоления этого барьера необходима поддержка со стороны государства. Также очень важно настраиваться на экспорт товара, а не заниматься импортозамещением. Конкуренция на рынке способствует развитию технологий и увеличению прибили. Очень важным аспектом является прозрачность государственной поддержки, поскольку это помогает обеспечить целевое применение средств, что в свою очередь повышает производительность. Глобальное развитие частного бизнеса способствует ускоренному развитию экономики, потому что создает внутреннерыночную конкуренцию, которая способствует развитию экономического сектора.



 
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Экономика
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 17:52

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