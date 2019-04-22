Специалисты назвали методы улучшения экономики страны





Эксперты назвали основные условия для повышения экономического аспекта государств, которые развиваются. К таким относится и Россия. В первую очередь нужно активировать промышленную политику. Специалисты утверждают, что не достаточно проведения обычных мероприятий, которые только поддерживают стабильность в сфере.Согласно подсчетам, из 182 стран с низким или средним уровнем доходов за последние полвека, только 16 перешло в показатель высокого дохода. Это связано с тем, что ряд государств страдают от исчезновения дешевой рабочей силы и адаптации зарубежных технологий. Это приводит к сложности поддержания высокой производительности, поскольку возникает необходимость привлекать новые продукты и технологии.Для преодоления этого барьера необходима поддержка со стороны государства. Также очень важно настраиваться на экспорт товара, а не заниматься импортозамещением. Конкуренция на рынке способствует развитию технологий и увеличению прибили. Очень важным аспектом является прозрачность государственной поддержки, поскольку это помогает обеспечить целевое применение средств, что в свою очередь повышает производительность. Глобальное развитие частного бизнеса способствует ускоренному развитию экономики, потому что создает внутреннерыночную конкуренцию, которая способствует развитию экономического сектора.