Дмитрий Дмитренко до прихода на "Дом-2" работал в фирме по установке кондиционеров

Похоже, на проекте "Дом-2" раскрылся очередной обман. Дмитрий Дмитренко, супруг "бренда" телестройки Ольги Рапунцель, сразу после прихода в Периметр рассказывал, что в родном Владивостоке он успел посотрудничать со многими звездами шоу-бизнеса, когда знаменитости бывали там на гастролях.В реальности же все оказалось не так. Правду раскрыла бывшая коллега Дмитренко, рассказав, что он трудился в обычной фирме по установке кондиционеров, а до прихода на телешоу взял отпуск за свой счет. По прошествии трех месяцев участник реалити и вовсе перестал выходить на связь, однако ему все же удалось уладить проблему, пообщавшись с руководством. Через полгода Дмитрий Дмитренко написал заявление на увольнение по собственному желанию.Сейчас образцовый семьянин намерен снова найти место работы, чтобы самому полноценно обеспечивать свою семью, а не зарабатывать деньги только в Периметре. Ольга Рапунцель, тем не менее, продолжает уговаривать мужа поговорить с его матерью, чтобы та прописала в собственной квартире внучку Василису.