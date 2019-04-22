Андрей Черкасов должен быть соперником Юлии Ефременковой в свадебном конкурсе, считают фанаты «Дома-2»
Ведущий скандального проекта «Дом-2» Андрей Черкасов должен быть соперником Юлии Ефременковой в свадебном конкурсе. К такому выводу пришли зрители телестройки, заподозрив, что её пара с Мондезиром Свет-Амуром фиктивная, а в случае победы молодые люди просто хотят поделить деньги на торжество между собой.
Как только стало известно о том, что пара Юлии Ефременковой и Мондезира Свет-Амура прошла во второй тур свадебного конкурса, зрители заподозрили участников в заговоре. По мнению публики, ведущая договорилась с молодым человеком создать фиктивный союз, а одержав победу в «Свадьбе на миллион» они намерены поделить выигрыш между собой.
Наиболее активные фанаты телестройки в социальных сетях уже решили, что именно Андрей Черкасов должен стать соперником Юлии Ефременковой по свадебному конкурсу. Такую идею поддержало множество пользователей Сети, отметив, что ведущий «Дома-2» как раз летом планирует сыграть свадьбу со своей возлюбленной Кристиной, а потому у него есть все шансы одержать первенство в конкурсе.
Как только стало известно о том, что пара Юлии Ефременковой и Мондезира Свет-Амура прошла во второй тур свадебного конкурса, зрители заподозрили участников в заговоре. По мнению публики, ведущая договорилась с молодым человеком создать фиктивный союз, а одержав победу в «Свадьбе на миллион» они намерены поделить выигрыш между собой.
Наиболее активные фанаты телестройки в социальных сетях уже решили, что именно Андрей Черкасов должен стать соперником Юлии Ефременковой по свадебному конкурсу. Такую идею поддержало множество пользователей Сети, отметив, что ведущий «Дома-2» как раз летом планирует сыграть свадьбу со своей возлюбленной Кристиной, а потому у него есть все шансы одержать первенство в конкурсе.