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Андрей Черкасов должен быть соперником Юлии Ефременковой в свадебном конкурсе, считают фанаты «Дома-2»

Ведущий скандального проекта «Дом-2» Андрей Черкасов должен быть соперником Юлии Ефременковой в свадебном конкурсе. К такому выводу пришли зрители телестройки, заподозрив, что её пара с Мондезиром Свет-Амуром фиктивная, а в случае победы молодые люди просто хотят поделить деньги на торжество между собой.

Андрей Черкасов должен быть соперником Юлии Ефременковой в свадебном конкурсе, считают фанаты «Дома-2»


Как только стало известно о том, что пара Юлии Ефременковой и Мондезира Свет-Амура прошла во второй тур свадебного конкурса, зрители заподозрили участников в заговоре. По мнению публики, ведущая договорилась с молодым человеком создать фиктивный союз, а одержав победу в «Свадьбе на миллион» они намерены поделить выигрыш между собой.

Андрей Черкасов должен быть соперником Юлии Ефременковой в свадебном конкурсе, считают фанаты «Дома-2»


Наиболее активные фанаты телестройки в социальных сетях уже решили, что именно Андрей Черкасов должен стать соперником Юлии Ефременковой по свадебному конкурсу. Такую идею поддержало множество пользователей Сети, отметив, что ведущий «Дома-2» как раз летом планирует сыграть свадьбу со своей возлюбленной Кристиной, а потому у него есть все шансы одержать первенство в конкурсе.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 13:57

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