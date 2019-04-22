Сати Казанова оказалась противницей гражданских браков

Об этом Сати Казанова рассказала своим подписчикам в Instagram. Певица отмечает, именно в католическую Пасху ее муж, итальянский фотограф Стефано Тиоццо, сделал ей предложение, поэтому данная дата как нельзя лучше подходит для размышлений на тему семьи и брака. Звезда отмечает, в этом вопросе для нее нет никаких сомнений: «Любишь – женись». Иное поведение говорит либо от отсутствии искренних чувств, либо о боязни брать на себя ответственность. Именно поэтому артистка всегда была и остается противницей гражданских браков и уверена, отношения между мужчиной и женщиной должны приводить к свадьбе, и никак иначе.Для самой Сати Казановой семья всегда являлась главным приоритетом в жизни. В данном случае речь идет не только о супруге, но и о близких родственниках: родителях, бабушках и дедушках, сестрах и братьях. При этом, отмечает звезда, после заключения брака семья становится еще больше, так как в нее попадают близкие супруга. Именно такие ценности артистке привили ее родители и она с ними согласна.Недавно Сати Казанова намекнула на то, что в скором времени может стать матерью. Она рассказала, что проходит необходимые медицинские обследования для того, чтобы быть уверенной в своем здоровье.