АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали главные причины возникновения рака
EUR 71.92 USD 63.96
Курс валют на 20.04.2019

Сати Казанова оказалась противницей гражданских браков

Известная исполнительница Сати Казанова рассказала о своем отношении к семье и браку. Артистка оказалась противницей гражданских браков и уверена, что отношения между мужчиной и женщиной должны приводить к свадьбе и никак иначе.
Сати Казанова оказалась противницей гражданских браков

Об этом Сати Казанова рассказала своим подписчикам в Instagram. Певица отмечает, именно в католическую Пасху ее муж, итальянский фотограф Стефано Тиоццо, сделал ей предложение, поэтому данная дата как нельзя лучше подходит для размышлений на тему семьи и брака. Звезда отмечает, в этом вопросе для нее нет никаких сомнений: «Любишь – женись». Иное поведение говорит либо от отсутствии искренних чувств, либо о боязни брать на себя ответственность. Именно поэтому артистка всегда была и остается противницей гражданских браков и уверена, отношения между мужчиной и женщиной должны приводить к свадьбе, и никак иначе.

Для самой Сати Казановой семья всегда являлась главным приоритетом в жизни. В данном случае речь идет не только о супруге, но и о близких родственниках: родителях, бабушках и дедушках, сестрах и братьях. При этом, отмечает звезда, после заключения брака семья становится еще больше, так как в нее попадают близкие супруга. Именно такие ценности артистке привили ее родители и она с ними согласна.

Недавно Сати Казанова намекнула на то, что в скором времени может стать матерью. Она рассказала, что проходит необходимые медицинские обследования для того, чтобы быть уверенной в своем здоровье.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Валерия Блюменкранца заметили в ночном
Юлия Ефременкова появилась на свадебном
Ученые определили признаки
Ольга Бузова записалась на программу
Майя Донцова лидирует в баттле с
МЧС России на вертолете вернуло белого
Сын Ирины Цывиной Евгений Благонравов
Samsung отменила ранний старт продаж
Николь Кузнецова сразу после проекта
Рустам Солнцев считает, что Ольга
Сати Казанова оказалась противницей
Ксения Бородина раскритиковала методы
Андрей Черкасов должен быть соперником
Apple и Qualcomm разрабатывают
Поклонники подозревают, что Меган Маркл
Роспотребнадзор рассказал россиянам о
Врачам из Великобритании удалось
Семья Тодоренко и Топалова поздравила
Эксперты назвали две «вечные» проблемы
Названы любимые машины из автопарка
Телеведущую «Дома-2» Юлю Ефременкову
Ученые хотят улучшать продукты с
В штабе Зеленского отказались принимать
Канье Уэст провел собственную
Дочь Алсу оправдалась после критики за
Ольга Бузова за два дня в санатории
Спецификации смартфона Lenovo Z6 Pro
Ученые из Якутии ищут способ
Медики рассказали об опасности
Наталья Поклонская считает мавзолей
Просмотреть все новости