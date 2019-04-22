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Apple и Qualcomm разрабатывают встроенный в экран сканер отпечатков для iPhone

Компании Apple и Qualcomm активно разрабатывают новый сканер отпечатков пальцев для iPhone, он должен быть встроенным в экран устройства. «Яблочный» гигант хочет создать самый быстрый и точный дактилоскопический датчик на всем рынке.
Apple и Qualcomm разрабатывают встроенный в экран сканер отпечатков для iPhone

Такую информацию публикуют зарубежные издания со ссылкой на источник в отраслевых цепочках поставок компании Qualcomm. Они сообщают, данный бренд вместе с Apple работает над новым совместный сканером отпечатков пальцев, встроенным в экран iPhone. Его особенностью должна стать «сверхзвуковая» скорость, «яблочные» хотят, чтобы анализ занимал не более 250 мс. При этом стоит задача сделать новый дактилоскопический датчик более надежным, путем улучшения технологии сканирования отпечатков пальцев. Apple хочет, чтобы их iPhone нельзя было разблокировать с помощью слепка руки человека, распечатанного с помощью 3D-принтера.
Apple и Qualcomm разрабатывают встроенный в экран сканер отпечатков для iPhone

Эксперты отмечают, Apple и Qualcomm начали совместную работу только 1 апреля, когда отказались от взаимных исковых претензий. Поэтому разработка нового встроенного в экран сканера отпечатков пальцев должна находится на начальных стадиях, следовательно, вероятность появления новой технологии уже в предстоящих iPhone 11 крайне мала. Специалисты уверены, обновленный дактилоскопический датчик стоит ожидать в 12 поколении «яблочных» смартфонов.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:44

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