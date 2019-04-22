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Дочь Евгения Осина Агния попала в больницу с тонзиллитом

Дочь музыканта Евгения Осина 17-летняя Агния попала в больницу с тонзиллитом. Об этом наследница артиста рассказала своим подписчикам в Instagram и отметила, что совсем не так собиралась провести эти солнечные весенние дни.
Дочь Евгения Осина Агния попала в больницу с тонзиллитом

Чуть более 12 часов назад Агния Осина, дочь музыканта Евгения Осина, опубликовала фотографию с капельницей. Она рассказала, что оказалась в больнице с целой кучей проблем: тонзиллитом, аллергией и высокой температурой. 17-летняя девушка всегда боялась врачей, крови и иголок, поэтому нахождение в медицинском учреждении стало для нее настоящим испытанием. Как сообщает наследница исполнителя, за день и ночь ей успели поставить 5 капельниц, а фраза «пройдите в процедурную» стала для нее фактически родной. Свое состояния Агния Осина описала так: «Узнало, каково это быть амебой». Девушка рассказала, почему так редко сейчас публикует обновления на странице в Instagram. Она отметила, у нее очень болит все тело и нет силы в руках, поэтому ей очень сложно держать смартфон, еще и врачи не рекомендуют это делать.

Подписчики Агнии Осиной очень переживают за дочь музыканта. Они пожелали ей скорейшего выздоровления и заявили, что девушке необходимо придерживаться всех рекомендаций врачей, это сделает ее лечение более быстрым и эффективным. При этом поклонники начинающей певицы все-таки попросили хоть иногда делиться с ними новой информацией о ходе выздоровления.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:18

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