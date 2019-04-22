Эксперты назвали главные причины возникновения рака





Главным врагом здоровья медики считают стресс, который разрушает надпочечники, что влияет на баланс воды и соли в организме. Эксперты советуют отказаться от продуктов, которые обработаны нитратами и нитритами, например, мясо. Фторированная водопроводная вода, которая попадает в организм человека, а также порошкообразные смеси для напитков вызывают развитие раковых клеток. Искусственный подсластитель “аспартам” может вызвать увеличение веса, рак и прочие недуги, похожие на симптомы рассеянного склероза. Глутамат натрия, помимо онкологии, провоцирует мигрень, а также увеличение веса и воспаление печени. Избегать следует обработанные масла, которые не портятся со временем из-за химических добавок.Вакцины содержат раковые нейротоксины, а также другие опасные элементы. Медики советуют внимательно ознакамливаться с составом лекарств, а также избавляться от отбеленных продуктов питания. Сельскохозяйственные продукты тоже могут быть опасны из-за пестицидов, а высокий уровень инсулина в крови способствует росту раковых клеток.