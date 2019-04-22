Янукович поздравил Зеленского с победой на президентских выборах





Бывший глава Украины Виктор Янукович выразил свои искренние поздравления Владимиру Зеленскому и заявил, что такие результаты выборов президента Украины являются «однозначным приговором избирателей для Петра Порошенко и его политики». Бывший глава государства отметил, что сейчас украинское общество расколото как никогда и ему нужен лидер, способный объединить всю страну.Главной задачей Владимира Зеленского Виктор Янукович видит наступления мира в Украине. Бывший президент уверен, именно этим вопросом в первую очередь должен заниматься будущий глава государства. Он отметил, ежедневно с Донбасса поступают сведения о гибели невинных людей, поэтому конфликт необходимо завершать немедленно.Виктор Янукович отдельно поблагодарил украинский народ за его мудрость. Он отметил, Петру Порошенко не удалось обмануть обычных людей, навязать им свою политику ненависти и агрессии, а разгромные результаты голосования только подтверждают эту точку зрения. В завершении своего обращения бывший президент отметил большой «кредит доверия», полученный Зеленским от избирателей, и искренне пожелал ему удачи.