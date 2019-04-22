Янукович поздравил Зеленского с победой на президентских выборах
Виктор Янукович поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах. Такое заявление он сделал через своего пресс-секретаря Юрия Кирасира и отметил, что будущему президенту государства предстоит много тяжелой работы.
Бывший глава Украины Виктор Янукович выразил свои искренние поздравления Владимиру Зеленскому и заявил, что такие результаты выборов президента Украины являются «однозначным приговором избирателей для Петра Порошенко и его политики». Бывший глава государства отметил, что сейчас украинское общество расколото как никогда и ему нужен лидер, способный объединить всю страну.
Главной задачей Владимира Зеленского Виктор Янукович видит наступления мира в Украине. Бывший президент уверен, именно этим вопросом в первую очередь должен заниматься будущий глава государства. Он отметил, ежедневно с Донбасса поступают сведения о гибели невинных людей, поэтому конфликт необходимо завершать немедленно.
Виктор Янукович отдельно поблагодарил украинский народ за его мудрость. Он отметил, Петру Порошенко не удалось обмануть обычных людей, навязать им свою политику ненависти и агрессии, а разгромные результаты голосования только подтверждают эту точку зрения. В завершении своего обращения бывший президент отметил большой «кредит доверия», полученный Зеленским от избирателей, и искренне пожелал ему удачи.
Бывший глава Украины Виктор Янукович выразил свои искренние поздравления Владимиру Зеленскому и заявил, что такие результаты выборов президента Украины являются «однозначным приговором избирателей для Петра Порошенко и его политики». Бывший глава государства отметил, что сейчас украинское общество расколото как никогда и ему нужен лидер, способный объединить всю страну.
Главной задачей Владимира Зеленского Виктор Янукович видит наступления мира в Украине. Бывший президент уверен, именно этим вопросом в первую очередь должен заниматься будущий глава государства. Он отметил, ежедневно с Донбасса поступают сведения о гибели невинных людей, поэтому конфликт необходимо завершать немедленно.
Виктор Янукович отдельно поблагодарил украинский народ за его мудрость. Он отметил, Петру Порошенко не удалось обмануть обычных людей, навязать им свою политику ненависти и агрессии, а разгромные результаты голосования только подтверждают эту точку зрения. В завершении своего обращения бывший президент отметил большой «кредит доверия», полученный Зеленским от избирателей, и искренне пожелал ему удачи.
Политика
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:55