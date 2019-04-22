Актер Михаил Козаков умирал в бедности и одиночестве в израильской больнице





Козаков сыграл пять свадеб с разными женщинами, некоторые из этих отношений продолжались целые годы, а другие распадались спустя несколько дней или месяцев. В старости артист разочаровался в любви и удача изменила ему. Очередная возлюбленная выгнала его из столичной квартиры, владельцем которой он являлся, а болезнь мешала полноценно работать в сфере искусства. В результате Козаков умер в израильской больнице в 2011 году, став никому не нужным и одиноким.В 2006 году артист, как ему показалось, нашел свою настоящую любовь. Женой Козакова стала историк Надежда Седова, которой на момент встречи с кинозвездой не было и 20 лет. Спустя время в семье начались ссоры, супруга отрицательно относилась к мужу и требовала деньги на свое содержание. Не выдержав этого, актер решил развестись и в итоге перебрался в Израиль. Ухудшил общее положение Козакова рак легких, не помогли даже процедуры в элитной клинике. В связи с отсутствием нужного количества материальных ресурсов для дальнейшего лечения, артист перебрался в пансионат для престарелых, но из-за ухудшения здоровья его вновь госпитализировали, и в 2011 году некогда популярный и востребованный артист умер. Рядом с ним в последние мгновения жизни был сын Михаил.