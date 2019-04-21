Пугачева во время празднования 70-летия угощала гостей четырехъярусным тортом со съедобной короной
В честь собственного 70-летия Алла Пугачева угощала гостей насчитывающим четыре яруса тортом, украшенным съедобной короной. Праздничная вечеринка была организована в элитном заведении в Подмосковье, где собрались родственники и многочисленные друзья исполнительницы.
Юбилейный концерт Аллы Пугачевой состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, а позже артистка пригласила множество гостей на закрытую вечеринку в ресторан. Ведущим вечера был популярный артист Николай Басков, а также развлекать публику помогал друг семьи Пугачевой и ее бывший муж Филипп Киркоров. На мероприятии присутствовали Валентин Юдашкин, а также известный музыкальный критик Армен Гаспарян. После окончания вечеринки многие звезды публиковали на своих страницах в сети Instagram совместные снимки с Примадонной.
На некоторых кадрах запечатлен четырехъярусный торт со съедобной короной, попробовать который первыми смогли дети Пугачевой — Лиза и Гарри.
Юбилейный концерт Аллы Пугачевой состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, а позже артистка пригласила множество гостей на закрытую вечеринку в ресторан. Ведущим вечера был популярный артист Николай Басков, а также развлекать публику помогал друг семьи Пугачевой и ее бывший муж Филипп Киркоров. На мероприятии присутствовали Валентин Юдашкин, а также известный музыкальный критик Армен Гаспарян. После окончания вечеринки многие звезды публиковали на своих страницах в сети Instagram совместные снимки с Примадонной.
На некоторых кадрах запечатлен четырехъярусный торт со съедобной короной, попробовать который первыми смогли дети Пугачевой — Лиза и Гарри.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:34