Пугачева во время празднования 70-летия угощала гостей четырехъярусным тортом со съедобной короной

Юбилейный концерт Аллы Пугачевой состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, а позже артистка пригласила множество гостей на закрытую вечеринку в ресторан. Ведущим вечера был популярный артист Николай Басков, а также развлекать публику помогал друг семьи Пугачевой и ее бывший муж Филипп Киркоров. На мероприятии присутствовали Валентин Юдашкин, а также известный музыкальный критик Армен Гаспарян. После окончания вечеринки многие звезды публиковали на своих страницах в сети Instagram совместные снимки с Примадонной.На некоторых кадрах запечатлен четырехъярусный торт со съедобной короной, попробовать который первыми смогли дети Пугачевой — Лиза и Гарри.