АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые протестировали терапию, направленную на борьбу с детскими страхами
EUR 71.92 USD 63.96
Курс валют на 20.04.2019

Пугачева во время празднования 70-летия угощала гостей четырехъярусным тортом со съедобной короной

В честь собственного 70-летия Алла Пугачева угощала гостей насчитывающим четыре яруса тортом, украшенным съедобной короной. Праздничная вечеринка была организована в элитном заведении в Подмосковье, где собрались родственники и многочисленные друзья исполнительницы.
Пугачева во время празднования 70-летия угощала гостей четырехъярусным тортом со съедобной короной

Юбилейный концерт Аллы Пугачевой состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, а позже артистка пригласила множество гостей на закрытую вечеринку в ресторан. Ведущим вечера был популярный артист Николай Басков, а также развлекать публику помогал друг семьи Пугачевой и ее бывший муж Филипп Киркоров. На мероприятии присутствовали Валентин Юдашкин, а также известный музыкальный критик Армен Гаспарян. После окончания вечеринки многие звезды публиковали на своих страницах в сети Instagram совместные снимки с Примадонной.

На некоторых кадрах запечатлен четырехъярусный торт со съедобной короной, попробовать который первыми смогли дети Пугачевой — Лиза и Гарри.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:34

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперт продемонстрировал эволюцию
Снявший «Двойной форсаж» режиссер Джон
Пугачева во время празднования 70-летия
Антивозрастная медитация голосом
Беременная Меган Маркл пропустила день
5-летний мальчик выиграл 100 тысяч
Ученые назвали главные причины потери
Музыкальный критик Артур Гаспарян
Ученые обнаружили под египетским
Рита Дакота сделала признание о
Уфолог нашел на Марсе череп
Acura представила в Нью-Йорке спорткар
Netflix тестирует новую функцию
Археологи обнаружили крупнейшую
Фильм “Мстители 4: Финал” может
Валентина Титова рассказала причину
Эксперты рассказали о простых способах
Звезда «Дома-2» Оксана Ряска переехала
СК проверит информацию о смерти
Самое опасное туристическое место в
Xiaomi оснастят бюджетные смартфоны
2-летний сын Ксении Собчак начал учить
Прикованная к креслу спортсменка Мария
Эксперты огласили рейтинг бюджетных
В Венесуэле из лаборатории украдены
Звезда «Дома-2» Илья Яббаров пропустил
Супруга Михаила Жванецкого поделилась
Forbes выбрал возможных российских
Саймон Марданшин похвастался успехом на
Игровая клавиатура Harper GKB-P101
Просмотреть все новости