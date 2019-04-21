Уфолог нашел на Марсе череп таинственного пришельца
Уфолог из Тайваня Скотт Уоринг опубликовал на своем сайте очередную находку, призванную доказать существование внеземной жизни. Сторонник теорий заговора уверен, что нашел на Марсе череп таинственного пришельца, в прошлом обитавшего на этой планете.
Скотт Уоринг поделился своими впечатлениями после анализа фотографий NASA, недавно опубликованных в Сети. Уфолог отмечает, что на одной из них можно заметить подозрительный предмет, напоминающий череп таинственного пришельца. Использование зума позволило стороннику теорий заговора сделать вывод о том, что это останки существа, в древности проживавшего на Марсе. По его словам, данный череп очень похож на голову инопланетянина из знаменитой серии фильмов «Чужой».
Чуть позже уфолог обновил данную запись на своем сайте и рассказал, что сотрудники NASA очень быстро удалили из Сети именно тот снимок, о котором он рассказывал. Скотт Уоринг уверен, что такие действия космического ведомства говорят о существовании всемирного заговора крупнейших государств, скрывающих от простых людей факты о существовании внеземных цивилизаций.
Пользователи Сети разделились на два больших лагеря. Первые склонны доверять доводам уфолога из Тайваня, другие же считают его «доказательства» недостаточными. Последние отмечают, что Скотт Уоринг ежедневно находит множество «фактов» относительно внеземной жизни и поэтому не стоит уделять много внимания его публикациям.
Скотт Уоринг поделился своими впечатлениями после анализа фотографий NASA, недавно опубликованных в Сети. Уфолог отмечает, что на одной из них можно заметить подозрительный предмет, напоминающий череп таинственного пришельца. Использование зума позволило стороннику теорий заговора сделать вывод о том, что это останки существа, в древности проживавшего на Марсе. По его словам, данный череп очень похож на голову инопланетянина из знаменитой серии фильмов «Чужой».
Чуть позже уфолог обновил данную запись на своем сайте и рассказал, что сотрудники NASA очень быстро удалили из Сети именно тот снимок, о котором он рассказывал. Скотт Уоринг уверен, что такие действия космического ведомства говорят о существовании всемирного заговора крупнейших государств, скрывающих от простых людей факты о существовании внеземных цивилизаций.
Пользователи Сети разделились на два больших лагеря. Первые склонны доверять доводам уфолога из Тайваня, другие же считают его «доказательства» недостаточными. Последние отмечают, что Скотт Уоринг ежедневно находит множество «фактов» относительно внеземной жизни и поэтому не стоит уделять много внимания его публикациям.
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:30