АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые протестировали терапию, направленную на борьбу с детскими страхами
EUR 71.92 USD 63.96
Курс валют на 20.04.2019

Мультиплеер Gears 5 представят в ходе серии турниров ELEAGUE в июне

Мультиплеер шутера Gears 5 представят в ходе серии турниров ELEAGUE Gears Summer Series. Она будет состоять из 6 частей и пройдет летом 2019 года, все желающие смогут смотреть мероприятия в прямом эфире на стриминговом сервисе Twitch.
Мультиплеер Gears 5 представят в ходе серии турниров ELEAGUE в июне

Первый анонс шутера Gears 5 состоялся на E3 2018 и уже тогда было известно, что видеоигра получит мультиплеер, но разработчики не сообщали, когда именно это произойдет. Совсем недавно Microsoft выпустила небольшое видео, где рассказала о своих планах на многопользовательский режим. Впервые его покажут летом 2019 года в ходе серии турниров ELEAGUE Gears Summer Series: The Bonds and Betrayals of Brotherhood, где примут участие 8 лучших команд мира по Gears of War. Финальное мероприятие состоится в Атланте, США, где игрокам и дадут попробовать мультиплеер Gears 5.

В ходе этих турниров и презентаций пройдет не только анонс многопользовательского режима шутера, но и состоится общение с киберспортсменами, они расскажут людям о новой дисциплине и поделятся собственным соревновательным опытом. Каждое мероприятие из серии ELEAGUE Gears Summer Series: The Bonds and Betrayals of Brotherhood будет транслироваться в прямом эфире на стриминговом сервисе Twitch, где любой желающий сможет бесплатно следить за развитием событий. Следует отметить, что в новом ролике-анонсе Microsoft не рассказали ничего нового о самой игре.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 06:17

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мультиплеер Gears 5 представят в ходе
Создатели «Великолепного века» вместе с
Xiaomi выпустила свой первый фирменный
Бывшая помощница Элины Быстрицкой
Volvo планирует с 2020 года ограничить
Исаак Ньютон рассчитал точную дату
Муж Лолиты Дмитрий Иванов поставил ей
Низкий уровень ХС ЛПНП у женщин
Шелковица полезна для иммунной системы
Эксперты сделали прогноз относительно
Борис Моисеев отдыхает в Майями после
Эксперт продемонстрировал эволюцию
Снявший «Двойной форсаж» режиссер Джон
Пугачева во время празднования 70-летия
Антивозрастная медитация голосом
Беременная Меган Маркл пропустила день
5-летний мальчик выиграл 100 тысяч
Ученые назвали главные причины потери
Музыкальный критик Артур Гаспарян
Ученые обнаружили под египетским
Рита Дакота сделала признание о
Уфолог нашел на Марсе череп
Acura представила в Нью-Йорке спорткар
Netflix тестирует новую функцию
Археологи обнаружили крупнейшую
Фильм “Мстители 4: Финал” может
Валентина Титова рассказала причину
Эксперты рассказали о простых способах
Звезда «Дома-2» Оксана Ряска переехала
СК проверит информацию о смерти
Просмотреть все новости