Мультиплеер Gears 5 представят в ходе серии турниров ELEAGUE в июне

Первый анонс шутера Gears 5 состоялся на E3 2018 и уже тогда было известно, что видеоигра получит мультиплеер, но разработчики не сообщали, когда именно это произойдет. Совсем недавно Microsoft выпустила небольшое видео, где рассказала о своих планах на многопользовательский режим. Впервые его покажут летом 2019 года в ходе серии турниров ELEAGUE Gears Summer Series: The Bonds and Betrayals of Brotherhood, где примут участие 8 лучших команд мира по Gears of War. Финальное мероприятие состоится в Атланте, США, где игрокам и дадут попробовать мультиплеер Gears 5.В ходе этих турниров и презентаций пройдет не только анонс многопользовательского режима шутера, но и состоится общение с киберспортсменами, они расскажут людям о новой дисциплине и поделятся собственным соревновательным опытом. Каждое мероприятие из серии ELEAGUE Gears Summer Series: The Bonds and Betrayals of Brotherhood будет транслироваться в прямом эфире на стриминговом сервисе Twitch, где любой желающий сможет бесплатно следить за развитием событий. Следует отметить, что в новом ролике-анонсе Microsoft не рассказали ничего нового о самой игре.